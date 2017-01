Obrazom: Osobnosti Slovenska ocenili Krištáľovým krídlom

Autor: SITA, včera 23:22

Už vopred boli známi nositelia Mimoriadnej ceny, získali ich hudobník Marián Varga a podnikateľ, športovec a filantrop Andrej Glatz.

Zľava: Laureát ceny Krištáľové krídlo v kategórii Publicistika a literatúra, spisovateľ, Daniel Hevier, moderátorka Katarína Brychtová a minister kultúry SR Marek Maďarič počas 20. ročníka oceňovania najvýznamnejších osobností Slovenska za rok 2016 Krištáľové krídlo. Bratislava, 29. január 2017. Foto: SITA/Marek Mrviš

Mimoriadne ceny pre Vargu a Glatza

Laureátmi aj Timko, Škantárovci a Mauréry

BRATISLAVA 29. januára (WebNoviny.sk) – Slovenské osobnosti pôsobiace v umení, vo vede, športe a v ďalších oblastiach dnes ocenili na slávnostnom vyhlásení cien 20. ročníka ocenenia Krištáľové krídlo.Počas galavečera, ktorý v priamom prenose priniesol verejnoprávny Rozhlas a televízia Slovenska (RTVS) na televíznej Jednotke udelili ceny v deviatich kategóriách, a to za: divadlo a audiovizuálne umenie, filantropiu, hospodárstvo, hudbu, medicínu a vedu, za publicistiku a literatúru, tiež v kategórii Rock Pop Jazz, za šport a za výtvarné umenie.Tradične už vopred boli známi nositelia Mimoriadnej ceny udeľovanej za celoživotné dielo. Tú si v tomto ročníku získali legendárny slovenský hudobník, člen kapely Prúdy, zakladateľ Collegium Musicum a spoluautor množstva hudobných projektov Marián Varga a generálny riaditeľ Mercedes-Benz Slovakia, filantrop a v minulosti päťnásobný majster sveta a dlhoročný reprezentant ČSSR a SR v parkúrovom skákaní Andrej Glatz.Nositeľov Mimoriadnej ceny vybrala Veľká porota Krištáľového krídla zo všetkých platných zaslaných návrhov. Zaujímavosťou je, že Marián Varga oslavuje dnes 70. narodeniny a aj druhý laureát Mimoriadnej ceny Andrej Glatz oslávil krátko po udelení ceny 70 rokov.Za filantropiu ocenili Krištáľovým krídlom za rok 2016 Ondreja Vrábla, 15-ročného autora tzv. Pinf hier, neziskového projektu pre deti s mentálnym postihnutím. V roku 2016 sa podarilo jeho didaktické počítačové hry dostať k veľkému počtu mentálne postihnutých detí v rôznych centrách. Vďaka dostupnosti v piatich jazykoch sa používajú už aj v zahraničí. Za šport získali cenu vodní slalomári, nositelia olympijského zlata z Ria de Janeiro 2016 bratranci Ladislav a Peter Škantárovci.Krištáľové krídlo 2016 si v kategórii publicistika a literatúra odniesol slovenský básnik, prozaik, dramatik, scenárista, textár a autor literatúry pre deti a mládež Daniel Hevier za knihu Tajné dejiny bielej kaligrafie. V kategórii hospodárstvo získal ocenenie predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Slovenskej sporiteľne Štefan Máj.Laureátom 20. ročníka ceny za hudbu sa stal slovenský husľový virtuóz Dalibor Karvay, ktorému vlani vyšiel album Tchaikovsky s nahrávkami diel Piotra Iľjiča Čajkovského. Cenu za Rock Pop Jazz získal spevák a zakladajúci člen hudobnej skupiny No Name Igor Timko.Za medicínu a vedu ocenili Krištáľovým krídlom uznávaného onkológa, klinického lekára a vedca Michala Mega. Cenu za výtvarné umenie si odniesol výtvarník, umelecký sklár Palo Macho, ktorému vlani vyšla monografia a súbor katalógov tzv. Sklárske zošity. Krištáľové krídlo za rok 2016 v kategórii divadlo a audiovizuálne umenie získala herečka Zuzana Mauréry za výkon vo filme režiséra Jana Hřebejka Učiteľka.