Slováci sa v 2. etape Rely Dakar zlepšili, Svitko bol siedmy

Autor: SITA, dnes 17:56

Druhý Slovák na Dakare Ivan Jakeš uzatvoril prvú dvadsiatku pretekárov.

Slovenský motocyklista Štefan Svitko. Foto: archívne, SITA/AP

SAN MIGUEL DE TUCAMÁN 3. januára (WebNoviny.sk) - Slovenský motocyklista Štefan Svitko obsadil siedme miesto v utorkovej 2. etape na vytrvalostných púštnych pretekoch Rely Dakar 2017.Celkovo druhý muž vlaňajšej edície zvládol meraný úsek s dĺžkou 275 km z Resistencie do San Miguel de Tucamán na území Argentíny za 2:42:26 h. Druhú etapu na Dakare ovládol obhajca prvenstva Toby Price z Austrálie, ktorý vyhral s náskokom 3:22 min pred rakúskym tímovým kolegom z tímu KTM Matthiasom Walknerom. Tretí s mankom 3:51 min skončil Portugalčan Paulo Goncalves na Honde.Tridsaťštyriročný Žaškovčan Svitko jazdiaci na motocykli KTM zaostal za víťazným Priceom o 4:54 min. Austrálčan si pripísal na Dakare siedme etapové víťazstvo pri tretej účasti. Menej sa darilo druhému slovenskému reprezentantovi Ivanovi Jakešovi. Štyridsaťtriročného rodáka z Myjavy klasifikovali na 20. pozícii so stratou 11:34 min. V cieli je zatiaľ 32 motocyklistov zo 142 štartujúcich.Na čelo priebežného celkového poradia sa po famóznej jazde dostal Price, ktorý vedie pred Walknerom o 2:39 min, tretí je Goncalves s mankom 2:54 min. Svitkovi patrí ôsma priečka s odstupom 4:45 min, Jakeš figuruje na 20. pozícii (+12:50 min).V utorok na jazdcov čakala etapa bez väčších výškových rozdielov a išlo sa v regióne, v ktorom sa konajú rôzne preteky. Najväčším problémom pre súťažiacich mohlo byť veľké množstvo prachu. Stredajšia tretia etapa povedie zo San Miguel de Tucamánu do San Salvador de Jujuy. Na motocykle, štvorkolky a automobily je pripravená porcia 364 meraných km (celkovo 780 km), kamióny majú na programe 199 km (757).