Slováci sa v 2. etape Rely Dakar zlepšili, Svitko bol šiesty

Autor: SITA, dnes 17:56, aktualizované: dnes 22:03

Druhý Slovák na Dakare Ivan Jakeš skončil na sedemnástom mieste.

Slovenský motocyklista Štefan Svitko. Foto: archívne, SITA/AP

SAN MIGUEL DE TUCAMÁN 3. januára (WebNoviny.sk) - Slovenský motocyklista Štefan Svitko obsadil napokon šieste miesto v utorkovej 2. etape na vytrvalostných púštnych pretekoch Rely Dakar 2017.Celkovo druhý muž vlaňajšej edície zvládol meraný úsek s dĺžkou 275 km z Resistencie do San Miguel de Tucumán na území Argentíny za 2:42:26 h. Člen Slovnaft Teamu bol pôvodne siedmy, ale druhý muž utorkového poradia Matthias Walkner dostal neskôr päťminútovú penalizáciu a zosunul sa na 13. pozíciu. Organizátori potrestali aj niekoľko ďalších jazdcov.Utorkovú druhú etapu na Dakare ovládol obhajca prvenstva Toby Price z Austrálie, ktorý vyhral s náskokom 3:51 min pred portugalským rivalom Paulom Goncalvesom. Tretí s mankom 4:06 min skončil Francúz Xavier de Soultrait. Tridsaťštyriročný Žaškovčan Svitko jazdiaci na motocykli KTM zaostal za víťazným Priceom o 4:54 min. Austrálčan si pripísal na Dakare siedme etapové víťazstvo pri tretej účasti.Menej sa darilo druhému slovenskému reprezentantovi Ivanovi Jakešovi. Štyridsaťtriročného rodáka z Myjavy klasifikovali pôvodne na 20. pozícii so stratou 11:34 min, ale po udelení penalizácií stúpol na 17. priečku.Na čelo priebežného celkového poradia sa po famóznej jazde dostal Price, ktorý vedie pred Goncalvesom o 2:54 min, tretí je Sam Sunderland so stratou 3:23 min. Svitkovi patrí siedma priečka s odstupom 4:45 min, Jakeš figuruje na 18. pozícii (+12:50 min).V kategórii štvorkoliek sa tešil z prvenstva domáci pretekár Pablo Copetti, ktorý zvíťazil s náskokom 1:59 min pred Paraguajčanom Nelsonom Sanabriom. Tretiu priečku obsadil Franúz Alex Dutrie, v cieli mal výraznejšie manko 5:31 min. Copetti sa zásluhou víťazstva dostal aj na priebežné celkové prvé miesto, pred Sanabriom vedie o 1:54 min a Brazílčanom Marcelom Medeirosom o 4:20 min.Víťazstvo v druhej etape v súťaži automobilov si pripísal na konto deväťnásobný majster sveta v rely Sébastien Loeb. Jazdec na Peugeote zdolal o 1:23 min Katarčana Nassera Al-Attiyaha, tretí bol s odstupom 2:18 min španielsky veterán Carlos Sainz. V problémoch sa ocitol 12-násobný víťaz Dakaru Stéphane Peterhansel, ktorý stratil na víťaza takmer sedem minút. Priebežným lídrom je Loeb s náskokom 28 sekúnd pred Al-Attiyahom.V triede kamiónov sa radoval Holanďan Martin van den Brink, ktorý mal v cieli náskok 2:03 min pred Rusom Dmitrijom Sotnikovom. Na tretej priečke klasifikovali ďalšieho Holanďana Petra Versluisa, ktorý zaostal za víťazom o 2:52 min. Lídrom priebežného hodnotenia je Van den Brink o 3:09 min pred Sotnikovom. Tretí je Čech Martin Kolomý s mankom 3:11 min.V utorok na jazdcov čakala etapa bez väčších výškových rozdielov a išlo sa v regióne, v ktorom sa konajú rôzne preteky. Najväčším problémom pre súťažiacich mohlo byť veľké množstvo prachu. Stredajšia tretia etapa povedie zo San Miguel de Tucumánu do San Salvador de Jujuy. Na motocykle, štvorkolky a automobily je pripravená porcia 364 meraných km (celkovo 780 km), kamióny majú na programe 199 km (757).