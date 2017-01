Koniec jednej éry, Ecclestone končí na čele formuly 1

Autor: SITA, dnes 10:19

Mediálny gigant Liberty Media oficiálne prevzal riadenie F1 a za nového výkonného riaditeľa vymenoval Chasa Careyho.

Bernie Ecclestone Foto: archívne, Ryan Remiorz/The Canadian Press via AP

Ecclestone zostáva čestným predsedom

Za spoločnosťou Liberty stojí 184. najmajetnejší muž planéty

Sídlo efjednotky by malo zostať v Londýne

NEW YORK 24. januára (WebNoviny.sk) - Bernie Ecclestone a formula 1 už nie sú jedno a to isté. Americký mediálny gigant Liberty Media oficiálne prevzal riadenie automobilového seriálu a za nového výkonného riaditeľa vymenoval Chasa Careyho. Ten nelenil a bývalého šéfa Mercedesu Rossa Brawna poveril funkciou generálneho riaditeľa pre motoristický šport. Znamená to definitívny koniec Ecclestonovej éry v efjednotke.Osemdesiatšesťročný Brit zostáva čestným prezidentom a podľa Liberty Media aj poradcom pre F1.uviedol Ecclestone, ktorého spôsob direktívneho riadenia seriálu bol v posledných rokoch na pranieri.Vyčítali mu nerešpektovanie tradícií pri vyraďovaní veľkých cien z kalendára a jednostrannú orientáciu na bohatý ázijský trh, ale aj nepremyslené zmeny pravidiel.nezabudol pripomenúť Carey a zmenu komentoval na twitteri aj úradujúci, ale odchádzajúci šampión Nico Rosberg:Personálne posuny nastali krátko po tom, ako Svetová rada motoristického športu schválila predaj formuly 1. Liberty Media za väčšinový balík akcií zaplatí CVC Capital Partners celkovo 4,4 miliardy amerických dolárov (3,9 miliardy eur). Hodnotu značky F1 vyčíslili na 8 miliárd USD.Za mediálnou spoločnosťou Liberty stojí 75-ročný John Malone, podľa časopisu Forbes 184. najmajetnejší muž planéty. Výšku jeho imania odhadujú na 7,1 miliardy USD. Do športu už investoval kúpou klubu bejzbalovej MLB Atlanta Braves.Liberty Media odkúpila sto percent podielov v materskej spoločnosti F1 Delta Topco. V marci 2017, keď by sa mala transakcia uzavrieť, bude mať Liberty Media v moci 35,5 percenta akcií. Investuje celkovo 4,4 miliardy USD a okrem toho prevezme súčasné záväzky F1 vo výške 4,1 miliardy USD.CVC bola doteraz s 35,5 percentami väčšinovým vlastníkom Formula One Group, nasledovala americká finančná spoločnosť Waddell & Reed s vyše 20 percentami. Ecclestonovi patrí 5,3 percenta, prostredníctvom rodinného podniku Bambino Holdings ovláda ďalších 8,5 percent. Doterajší účastinári stále budú mať v moci 65 percent podielov a zastúpenie v rade riaditeľov.Chase Carey bol doteraz známy ako televízny producent, pomáhal uviesť na trh stanice Fox Sports a FoxNews mediálnej korporácie 21st Century Fox Ruperta Murdocha. Spolu s Brawnom angažoval do pozície generálneho riaditeľa aj Seana Bratchesa, ktorý v minulosti pracoval pre ESPN ako viceprezident predaja a marketingu. Mužom činu by však mal byť Brawn, človek oplývajúci bohatými skúsenosťami. Štyridsať rokov pôsobil ako konštruktér či riaditeľ tímov F1. Ferrari priviedol k 11 titulom majstra sveta, Williams a Bennettonom k siedmim.Husársky kúsok predviedol v sezóne 2009, keď po odchode Hondy prevádzkoval vlastný tím Brawn GP a Jenson Button získal titul. Nechýbal ani pri zrode súčasnej dominancie Mercedesu. Mal obrovskú zásluhu na hviezdnej kariére Michaela Schumachera, sedemnásobného majstra sveta.uviedol Brawn.Sídlo efjednotky by malo zostať v Londýne, ale očakáva sa zmena doterajšieho názvu skupiny (Formula One Group) aj jej loga. Prezident Liberty Media Greg Maffei zaujme pozíciu zástupcu šéfa rady F1.