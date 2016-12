Video: Cleveland zdolal Milwaukee, Portland je v kríze

Autor: SITA, dnes 08:14, aktualizované: dnes 10:47

Basketbalisti Clevelandu si v NBA poradili s Milwaukee aj druhý deň po sebe. Foto: SITA/AP

NEW YORK 22. decembra (WebNoviny.sk) - V utorok na jeho palubovke 114:108 po predĺžení, v stredu doma 113:102 - basketbalisti Clevelandu si v NBA poradili s Milwaukee aj druhý deň po sebe.V Quicken Loans Arene dohromady 60 bodmi, 19 asistenciami a 15 doskokmi zažiarila dvojica Kyrie Irving, LeBron James. Cavaliers vyhrali osem z posledných deviatich zápasov, s bilanciou 21-6 sú na čele Východnej konferencie, a to im ešte chýba zranená dvojica Kevin Love, J.R. Smith. "" citovala AP trénera Bucks Jasona Kidda. "," skonštatoval James.Vo veľkej výsledkovej kríze sa zmieta Portland, ktorý doma nestačil ani na podpriemerný Dallas a podľahol mu 95:96. Pre Trail Blazers išlo o štvrtú prehru v sérii a ôsmu z uplynulých deviatich duelov. Russell Westbrook bol so 42 bodmi najlepším strelcom stredajšieho večera v NBA, pridal k nim aj 10 doskokov a Oklahoma zvíťazila na palubovke New Orleans 121:110.Houstonu v stredu San Antonio pretrhlo desaťzápasovú víťaznú šnúru, Rockets sa však rýchlo otriasli a o deň neskôr pod košmi Phoenixu začali ťahať novú. Zvíťazili tam 125:111 vďaka 27 bodom a 14 asistenciám Jamesa Hardena aj siedmim trojkám striedajúceho Erica Gordona.