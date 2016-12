'Muggsy', 'T-Mac' a 'Big Ben' smerujú do Siene slávy NBA

Autor: SITA, dnes 10:05

Do Siene slávy NBA smerujú najnižší basketbalista v dejinách NBA, jej dvojnásobný najlepší strelec či štvornásobný najlepší defenzívny hráč.

Ben Wallace bol pri zrode posledného veľkého úspechu Detroitu - majstrovskom titule v roku 2004. Foto: SITA/AP

NEW YORK 22. decembra (WebNoviny.sk) - Najnižší muž na palubovke mieri medzi nesmrteľných obrov. Tyrone CurtisBogues je vážnym kandidátom z radov bývalých basketbalistov, ktorých v septembri 2017 uvedú do Naismithovej siene slávy v americkom Springfielde. Po boku len 160 cm vysokého bývalého rozohrávača by mohli do dvorany vstúpiť aj výrazné postavy NBA nultých rokov - Tracy McGrady a Ben Wallace. Menoslov priniesla televízia ESPN na svojom webe.Bogues je najnižší hráč, aký sa kedy objavil na palubovkách NBA. Rodák z Baltimoru dokázal, že liga líg nie je len pre výšavy. Počas kariéry rozdal 6726 asistencií, čo ho z historického hľadiska radí na 19. pozíciu. V dresoch Washingtonu, Charlotte, Golden State a Toronta nastrieľal aj 6858 bodov a získal 1369 lôpt. Zblokoval tiež 39 striel. S Michaelom Jordanom si v roku 1996 zahral v kultovej snímke Space Jam.McGrady je dvojnásobný kráľ strelcov NBA (2002/2003 a 2003/2004).odštartoval svoju basketbalovú kariéru v roku 1997 v drese Toronta, kde po prvej sezóne utvoril úderné duo so svojím bratancom z druhého kolena Vincentom Carterom.Obaja sa v súťaži smečiarov v rámci Zápasu hviezd 2000 umiestnili v prvej trojke. Úrodné roky (2000 - 2004) zažil McGrady v Orlande, najdlhšie pôsobil v Houstone (2004 - 2010), kde spojil sily s Číňanom Jaom Mingom, ktorého do Siene slávy uviedli tento rok. McGrady má na konte 938 stretnutí s priemermi 19,6 bodu, 5,6 doskoku a 4,4 asistencie.Sedemnásobný účastník Zápasu hviezd sa okrem iného nezmazateľne zapísal do dejín NBA v decembri 2004, keď v súboji proti San Antoniu v posledných 35 sekundách duelu sám nastrieľal až 13 bodov a privodil zvrat zo 68:76 na 81:80.Ben Wallace bol pri zrode posledného veľkého úspechu Detroitu - majstrovskom titule v roku 2004. Spoločne s menovcom Rasheedom Wallaceom, Chaunceym Billupsom, Richardom Hamiltonom a Tayshaunom Princeom tvorili zohrané kvinteto vedené koučom Larrym Brownom, na ktorom vo finále senzačne 1:4 na zápasy stroskotali vtedajšie esá Shaquille O'Neal, Kobe Bryant, Karl Malone a Gary Payton zoskupené v tíme Los Angeles Lakers.Wallace si obliekal dres Pistons v rokoch 2000 - 2006 a 2009 - 2012, štyrikrát v ich farbách získal ocenenie pre najlepšieho defenzívneho hráča v NBA. Má kariérne priemery 9,6 doskoku a dva bloky na zápas.Medzi ďalšími kandidátmi na budúcoročný vstup do Siene slávy sú z bývalých basketbalistov aj Kevin Johnson, Maurice Cheeks, Tim Hardaway, Mark Price či Chris Webber. Oficiálny zoznam vybraných zverejnia v úvode apríla, ceremónie sa potom uskutočnia 7.-9. septembra 2017.