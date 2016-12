Sagan nie je Športovec roka, slovenskou jednotkou zlatý Tóth

Autor: SITA, včera 21:52, aktualizované: včera 22:20

V kategórii kolektívov sa z víťazstva teší štvorkajak rýchlostných kanoistov v zložení Denis Myšák, Erik Vlček, Juraj Tarr a Tibor Linka.

Sprava: Atlét Matej Tóth na 1. mieste a cyklista Peter Sagan na 2. mieste v kategórii jednotlivci 2016 počas vyhlásenia výsledkov ankety Klubu športových redaktorov SSN Športovec roka 2016 na Slovensku. Bratislava, 22. december 2016. Foto: SITA/Marko Erd

Obrazom: Športovec roka 2016

Obrazom: Zlatá olympijská chodecká päťdesiatka Mateja Tótha

BRATISLAVA 22. decembra (WebNoviny.sk) - Titul slovenský Športovec roka 2016 v tradičnej ankete Klubu športových redaktorov Slovenského syndikátu novinárov získal olympijský šampión v chôdzi na 50 km Matej Tóth.Druhý skončil už dvojnásobný cyklistický majster sveta v cestných pretekoch s hromadným štartom Peter Sagan. Tretia priečka na pomyselných stupňoch víťazov patrí tenistke Dominike Cibulkovej, víťazke majstrovského turnaja WTA Finals. Víťaz Tóth a celkovo druhý Sagan si vymenili svoje pozície spred roka.V kategórii kolektívov sa z víťazstva teší štvorkajak rýchlostných kanoistov v zložení Denis Myšák, Erik Vlček, Juraj Tarr a Tibor Linka, ktorý si vypádloval striebro na olympijských hrách v Riu de Janeiro. Druhé miesto obsadili futbaloví reprezentanti SR, osemfinalisti na majstrovstvách Európy vo Francúzsku. Tretí skončili ich mladší kolegovia z reprezentácie do 21 rokov, ktorí si vybojovali postup na budúcoročné majstrovstvá Európy v tejto vekovej kategórii do Poľska.Za Športovú legendu 2016 na slávnosti, ktorá sa uskutočnila vo štvrtok večer už tradične v činohernej sále novej budovy Slovenského národného divadla (priamy prenos zo slávnosti odvysielala RTVS), vyhlásili najúspešnejšiu športovú gymnastku v slovenskej histórii Mariannu Némethovú-Krajčírovú. Po druhý raz vyhlásili aj Paralympionika roka, ktorým sa stala dvojnásobná paralympijská šampiónka v športovej streľbe z Ria de Janeiro Veronika Vadovičová. Divácku anketu o najpopulárnejšieho športovca roka v internetovom hlasovaní vyhral Peter Sagan.V roku 2016 mali športoví novinári náročnú úlohu vyberať z množstva vynikajúcich výsledkov slovenských športovcov na popredných svetových podujatiach vrátane olympijských hier či majstrovstiev sveta. Napokon sa hlavným laureátom ankety stal po prvý raz v histórii chodec, ktorý získal 1151 bodov.Objavil sa na všetkých hlasovacích lístkoch. Až 69-krát ho novinári zaradili na prvé miesto a len na jednom lístku chýbal v elitnej trojke. Tóth je v najlepšej desiatke športovcov Slovenska štvrtý raz za sebou, v roku 2013 skončil ôsmy, predvlani šiesty a vlani druhý.Olympijský šampión z Ria de Janeiro Tóth odsunul na druhé miesto cyklistu, ktorý svoju najúspešnejšiu sezónu v kariére vyšperkoval titulom majstra Európy, obhajobou titulu majstra sveta a tiež triumfom v koncoročnom poradí rebríčka WorldTour. Sagan získal 1076 bodov a 48-krát sa ocitol na prvom mieste. Pätnásťkrát ho však zaradili mimo najlepších troch a to bol zrejme rozhodujúci faktor, prečo skončildruhý.Šampiónka WTA Finalsako jediná ako-tak dokázala bodovo konkurovať dvojici Tóth - Sagan, napokon získala od novinárov 934 hlasov, pričom štyria hlasujúci ju zaradili na 1. miesto. V prvej desiatke ankety je už po piaty raz. Doteraz najlepšie skončila tretia v roku 2014, v rokoch 2009 aj 2011 bola siedma a v roku 2008 ôsma.Piata žena svetového rebríčka WTA Cibulková jednoznačne zdolala, ktorým ani zlatá olympijská medaila vo vodnoslalomárskej kategórii C2 nepomohla na vyššie ako štvrté miesto. Získali 888 bodov a na jednom lístku sa objavili ako víťazi. Je to ich premiéra v najlepšej desiatke ankety.Aj piata priečka patrí medailistovi z OH z divokej vody -si v riodejaneirskom parku Deodoro vybojoval striebro v C1.Šiesta je slalomová stálica, ktorá "obhájila" umiestnenie spred roka, hoci má za sebou najlepšiu sezónu v kariére vyšperkovanú dvomi víťazstvami v slalome v rakúskom Flachau a celkovým druhým miestom v hodnotení najtočivejšej disciplíny vo Svetovom pohári.Siedmy skončil futbalista, ktorý je dlhé roky kľúčovou postavou talianskeho SSC Neapol a slovenskej reprezentácie. Bez Hamšíkovho krásneho gólu do siete Rusov by zrejme Slováci nepostúpili do osemfinále majstrovstiev Európy vo Francúzsku.Ôsme miesto zostalo pre motocyklistu. Na Rely Dakar 2016 dosiahol najlepší slovenský výsledok v histórii, keď sa po piatych miestach z rokov 2012 a 2015 ako prvý Slovák prebojoval na stupeň víťazov - skončil druhý.Deviaty skončil hokejista, ktorý v najťažšej súťaži na svete NHL prekonal hranicu 500 gólov. Do najlepšej desiatky sa po prvý raz posunula aj slalomárka, ktorá sa v roku 2016 etablovala v absolútnej slalomovej špičke.V hodnotení kolektívov zvíťazili rýchlostní kanoisti pred futbalistami. Štvorkajak v zložení Denis Myšák, Erik Vlček, Juraj Tarr a Tibor Linka najprv na európskom šampionáte v Moskve triumfoval na olympijskej kilometrovej trati a bol strieborný na neolympijskej päťstovke a na vrchole sezóny na OH v Riu de Janeiro získal striebro na 1000 m.Ocenenou legendou slovenského športu sa stala športová gymnastka Marianna Némethová-Krajčírová (68). Najúspešnejšia športová gymnastka v slovenskej histórii ako najmladšia členka výpravy ČSSR na OH 1964 v Tokiu prispela k striebru družstva. Na MS 1966 v Dortmunde bola členka zlatého družstva, vo viacboji skončila siedma, v preskoku piata. Na ME 1967 v Amsterdame vo viacboji i na bradlách získala bronz, v preskoku a v prostných bola štvrtá a na kladine piata!Némethovú-Krajčírovú ocenili ako siedmu v poradí po boxerovi Jánovi Zacharovi, hokejistovi Jozefovi Golonkovi, futbalistovi Jozefovi Adamcovi, hádzanárovi Antonovi Frolovi a atlétke Eve Šuranovej.

Hlasy laureátov ankety Športovec roka 2016





JEDNOTLIVCI



Matej Tóth (atletika, 1. miesto): "Ďakujem najmä svojej rodine, krásnym dcérkam a manželke, ktoré ľúbim. Ďakujem aj všetkým, ktorí za mnou stoja, veľmi si to vážim. Výsledky tejto ankety neberiem ako súboj s inými športovcami. Skôr to vnímam ako ocenenie zo strany tých, ktorí šport pravidelne sledujú. Mám veľmi dobrý pocit z toho, že športu na Slovensku sa v tomto roku tak výrazne darilo. Je dobré, keď deti vidia športové hviezdy. Samozrejme, ak zvíťazím, moji najbližší z toho budú veľmi šťastní, ale ja to až tak nebudem vnímať, prvé či tretie miesto v tejto ankete, to nie je až taký rozdiel. Všetci, ktorí sme sa na toto oceňovanie dostali, si to zaslúžime. Je to o postoj, či sa niekto rozhodne preferovať svetovú hviezdu typu Petra Sagana alebo olympijské zlato. Či to beriem ako záväzok do budúcnosti? Ja som najmä rád, keď môžem robiť to, čo ma baví a to bola vždy moja hlavná motivácia , ktorá ma hnala do tvrdého tréningu, nie zlatá olympijská medaila. Úspechy sa dostavili až časom vďaka tvrdej práci."



Peter Sagan (cyklistika, 2. miesto): "Chcel by som sa poďakovať všetkým svojím fanúšikom a tým, ktorí ma podporujú. A ďakujem za krásny večer. Viac slov ani netreba. Gratulujem Maťovi Tóthovi, veľký vzor je pre mňa Štefan Svitko, lebo sem-tam chodím na motorke."



Dominika Cibulková (tenis, 3. miesto): "Pre športovcov je takáto anketa čerešnička na torte. V tomto úspešnom roku u mňa najviac zarezonovali olympijské úspechy, Peťo Sagan, ale aj skvelé lyžiarky. Som veľmi rada, že som sa v takom silnom roku slovenského športu mohla umiestniť v prvej desiatke. Je to skvelé, že si to môžem vychutnať. Veľká vďaka patrí celej mojej rodine, môjmu tímu a vôbec všetkým, ktorí ma podporujú."



Peter Škantár (vodný slalom, 4. miesto): "Bola tento rok nabitá konkurencia, ale naše štvrté miesto ma negatívne prekvapilo. Celú svoju kariéru som si myslel, že olympijská medaila je top toho, čo sa dá dosiahnuť v športe. A teraz vidím, že je to trošku nedocenené. Prajeme, samozrejme, úspech každému športovcovi. Maťovi Tóthovi titul patrí právom, ale vnímam to ako veľmi veľký rozdiel v jeho umiestnení a našom. Ja za seba môžem povedať, že olympijské zlato by som neporovnával s titulmi majstra sveta."



Ladislav Škantár (vodný slalom, 4. miesto): "Verejnosť aj médiá to tak dlhodobo vnímajú, že vodní slalomári nosia medaily z olympijských hier. Že je to akási povinnosť. Vzhľadom na to, ako nás médiá odprezentovali, nečakali sme, že budeme útočiť na medailové pozície v tejto ankete. Už sme sa v minulosti neprehrávali dosť a každá prehra nás posúva dopredu. A olympijské víťazstvo nám nik nevezme. Nemyslím si, že pred nami sa niekedy stalo, že olympijskí víťazi sa v tejto ankete nedostali ani na ´bedňu´. Týmto sa asi zapíšeme do histórie tejto ankety."



Matej Beňuš (vodný slalom, 5. miesto): "Tak trochu som čakal, že budem približne piaty-šiesty. Je to moje maximum v tomto smere a som z toho šťastný. Predo mnou sú samé veľké mená z cyklistiky, tenisu či atletiky a som rád, že môžem byť v ich spoločnosti."



Veronika Velez-Zuzulová (zjazdové lyžovanie, 6. miesto): "Je to pre mna veľká česť byť na tomto pódiu v spoločnosti takých skvelých športovcov, akí momentálne sú na Slovensku. Všetkým blahoželám k úspešnému roku, aký majú za sebou. Dúfam, že budúci rok bude pre nás všetkých ešte lepší. A čo sa týka Petra Sagana, chcela by som sa vedieť tak lyžovať, ako sa on vie bicyklovať. Chcem sa teda stať majsterkou sveta."





KOLEKTÍVY



Tibor Linka (člen štvorkajaka, 1. miesto): "Pred rokom zvíťazili futbalisti, zrejme sa zdali lepší tým, ktorí hlasujú. Teraz sme to otočili, lebo v olympijskom roku sa viac dávajú do popredia športovci, ktorí uspejú práve na olympijských hrách. Celkovo si myslím, že novinári vedia viac o nás športovcoch, lebo sú v častom styku s nami, preto majú právo hlasovať. Čo sa týka našej partie v lodi, na konci roka sme si povedali, že si doprajeme oddych od seba v štvorkajaku, ale nič iné za tým nie je. Dali sme si iba voľno, žiadny problém. V novom roku sa zase stretneme a budeme pokračovať v robote."



Juraj Tarr (člen štvorkajaka, 1. miesto): "Mojím tipom na víťaza ankety bol Maťo Tóth. Keď som sa dozvedel, že zvíťazil na olympijských hrách, hneď som povedal, že on musí byť víťazom ankety. Osobne mám za sebou jeden z najlepších rokov kariéry. Vyhrali sme majstrovstvá Európy, boli sme druhí na olympijských hrách. Toto striebro bolo ťažšie vybojované ako to pekinské, lebo celý svet sa zlepšuje a zrýchľuje, preto si Rio viac vážim. Po dlhšom oddychu uvidím, na čo sa budeme koncentrovať v budúcom roku. Samozrejme, vrcholom budú majstrovstvá sveta."