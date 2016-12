Autor: SITA, včera 22:14

Kompletné výsledky ankety Klubu športových redaktorov Slovenského syndikátu novinárov Športovec roka SR 2016.

Zľava: Cyklista Peter Sagan na 2. mieste, atlét Matej Tóth na 1. mieste a tenistka Dominika Cibulková na 3. mieste v kategórii jednotlivci 2016 počas vyhlásenia výsledkov ankety Klubu športových redaktorov SSN Športovec roka 2016 na Slovensku. Bratislava, 22. december 2016. Foto: SITA/Marko Erd

JEDNOTLIVCI

BRATISLAVA 22. decembra (WebNoviny.sk) - Kompletné výsledky ankety Klubu športových redaktorov Slovenského syndikátu novinárov Športovec roka SR 2016:- čísla za menom a športovým odvetvím znamenajú postupne celkový počet bodov, v zátvorke celkový počet umiestnení na 1., 2. a 3. mieste na jednotlivých lístkoch a napokon údaj, na koľkých lístkoch sa objavilo meno jednotlivca/dvojice alebo kolektívu - hlasovalo dovedna 122 novinárov, dôveru dostalo 35 jednotlivcov a 8 kolektívov

1. Matej TÓTH, atletika 1151 (69 - 39 - 13) 122x

• Narodený 10. februára 1983 v Nitre. • Člen Vojenského športového centra Dukla Banská Bystrica. • Tréner Matej Spišiak. • V top 10 je štvrtý raz za sebou, v roku 2013 skončil ôsmy, predvlani šiesty a vlani druhý.



Ak nerátame skúšobný štart na trojkilometrovej trati na mítingu Pravda - Televízia - Slovnaft v Šamoríne, v roku 2016 absolvoval pre zranenie ľavej holennej šľachy, ktorá si v septembri vyžiadala operáciu, jediné preteky. V olympijskom chodeckom maratóne na 50 km v Riu de Janeiro však predviedol fantastický výkon. Takmer celú trať išiel vo vedomí zdravotných problémov takticky, ale do strhujúceho záveru vložil celé srdce. Výsledkom bola zlatá medaila! Stal sa historicky druhým olympijským víťazom zo Slovenska v atletike - po takisto chodcovi Jozefovi Pribilincovi. V ére samostatnej Slovenskej republiky sa na letnej verzii OH postaral o prvé olympijské víťazstvo z iného športu, než je vodný slalom.

Obrazom: Športovec roka 2016

2. Peter SAGAN, cestná cyklistika 1076 (48 - 41 - 18) 122x

• Narodený 26. januára 1990 v Žiline. • V roku 2016 člen tímu Tinkoff. • Stálica ankety, v prvej desiatke je šiesty raz za sebou. V rokoch 2013 a 2015 zvíťazil, v roku 2012 bol druhý, 2011 tretí a v roku 2014 piaty.



Slovenský cyklistický fenomén má za sebou najlepšiu sezónu v kariére. Na jej konci bol prvý vo svetovom rebríčku UCI 2016 aj v rebríčku World Tour. Podľa ankety francúzskeho časopisu Véo získal Zlatý bicykel pre svetovú jednotku. Triumfoval v cestných pretekoch s hromadným štartom na majstrovstvách sveta v Dauhe (ako šiesty v histórii obhájil titul) aj na majstrovstvách Európy v Plumelecu. Prvý raz v kariére vyhral aj jednu z monumentálnych klasík - Okolo Flámska. Na najväčších etapových pretekoch Tour de France si pripísal tri etapové triumfy a spolu 8 pódiových umiestení (3-2- 3), piaty raz v sérii získal zelený dres pre najaktívnejšieho pretekára a jazdil aj v žltom drese vedúceho pretekára. Vyhral aj klasiku Gent-Wewelgem a preteky World Tour v Québecu, po dve etapy na Okolo Švajčiarska, na Eneco Tour aj na Okolo Kalifornie, kde získal aj zelený dres, plus bol celkove druhý na Tirreno-Adriatico a tretí na Eneco Tour.

3. Dominika CIBULKOVÁ, tenis 934 (4 - 22 - 43) 122x

• Narodená 6. mája 1989 v Bratislave. • Členka TK Slovan Bratislava. • Tréner Matej Lipták • V prvej desiatke ankety je už po piaty raz. Najlepšie skončila tretia v roku 2014, v rokoch 2009 aj 2011 bola siedma a v roku 2008 ôsma.



Po operácii ľavej nohy, ktorú podstúpila v marci 2015, zaznamenala v priebehu tohto roka veľkolepý návrat medzi svetovú špičku, ktorý v októbri korunovala triumfom na WTA Finals v Singapure a ziskom titulu majsterky sveta. Po ňom sa vo svetovom rebríčku vyšvihla na piate miesto, čo je jej kariérne maximum. Okrem víťazstva v Singapure získala tituly aj na turnajoch WTA Tour v Katoviciach, Eastbourne aj v Linzi, vo finále si zahrala ešte v Acapulcu, Madride a vo Wu Chane. Na grandslamovom Wimbledone sa prebojovala do štvrťfinále. V priebehu roka sa stihla aj vydať, mimo tenisu používa priezvisko Navara Cibulková.

4. Ladislav a Peter ŠKANTÁROVCI, vodný slalom 888 (1 - 19 - 37) 120x

• Narodení 11. febuára 1983 (Ladislav), resp. 20. júla 1982 (Peter) v Kežmarku. • Členovia Športového centra polície Bratislava. • Tréner v olympijskej sezóne Juraj Minčík, v súčasnosti Pavol Ostrovský. • Olympijskí víťazi sú v prvej desiatke ankety premiérovo.



Bratanci už tucet rokov patrili do absolútnej svetovej špičky deblkanoistov, ale životného úspechu sa dočkali až dávno po dosiahnutí tridsiatky. V internej kvalifikácii o jedinú olympijskú miestenku v C2 vyradili trojnásobných olympijských šampiónov bratov Hochschornerovcov a na OH v Riu de Janeiro nadviazali na ich zlatú niť triumfom v C2. Na aprílových majstrovstvách Európy obsadili 5. miesto a spoločne s Hochschornerovcami aj s dvojicou Kučera, Bátik triumfovali v súťaži hliadok 3xC2. V seriáli Svetového pohára obsadili celkové 5. miesto, keď zvíťazili v pretekoch SP v Prahe-Troji aj v Tacene.

5. Matej BEŇUŠ, vodný slalom 619 (0 - 0 - 5) 115x

• Narodený 2. novembra 1987 v Bratislave. • Člen Športového centra polície Bratislava. • Tréner v olympijskej sezóne Juraj Minčík, v súčasnosti Pavol Ostrovský. • V top 10 jednotlivcov bol prvý raz vlani, keď skončil deviaty. Bol členom hliadky 3xC1, ktorá v kategórii kolektívov obsadila v rokoch 2007 aj 2013 tretie a v roku 2014 druhé miesto.



Najprv v domácom súboji o jedinú olympijskú miestenku v kategórii C1 vyradil najúspešnejšieho pretekára v histórii tejto disciplíny Michala Martikána aj tohtoročného majstra Európy i celkového víťaza SP Alexandra Slafkovského a potom si na OH v Riu de Janeiro vybojoval striebornú medailu. Rok 2016 výborne odštartoval triumfami na majstrovstvách Austrálie i Oceánie v Penrithe. Na európskom šampionáte v Liptovskom Mikuláši skončil v C1 skončil piaty a v hliadke 3xC1 spolu s Martikánom a Slafkovským získal zlato. Vo Svetovom pohári v C1 obsadil celkové 7. miesto, v pretekoch SP v Prahe-Troji bol druhý.

6. Veronika VELEZ-ZUZULOVÁ, zjazdové lyžovanie 585, 107x

• Narodená 15. júla 2004 v Bratislave. • Členka Vojenského športového centra Dukla Banská Bystrica a SkiZu Bratislava. • Tréneri Romain Velez a Timotej Zuzula. • V top 10 ankety je už siedmy raz - v roku 2013 bola tretia, v rokoch 2007, 2008 aj 2015 šiesta, v rokoch 2011 aj 2012 deviata.



V minulosti sa už vo viacerých sezónach zaradila do absolútnej svetovej špičky, ale v ročníku 2015/16 dosiahla v seriáli Svetového pohára svoje doteraz najlepšie výsledky. V slalomoch SP sa dovedna šesťkrát prebojovala na stupeň víťaziek (vyhrala oba slalomy vo Flachau, druhá bola v Aspene aj vo finálových pretekoch v St. Moritzi, tretia v Santa Caterine a v Jasnej). V konečnom poradí slalomu v SP obsadila druhé miesto a v celkovom poradí SP dvanáste miesto - v oboch prípadoch sú to najlepšie slovenské výsledky v histórii. Výborne vstúpila aj do sezóny 2016/17, po úvodnom štvrtom mieste v Levi skončila v Killingtone aj v Sestriere druhá.

7. Marek HAMŠÍK, futbal 320 (0 - 0 - 2) 84x

• Narodený 27. júla 1987 v Banskej Bystrici. • Hráč tímu talianskej Serie A SSC Neapol. • V top 10 ankety je už po piaty raz. Vlani skončil piaty, v roku 2009 šiesty, v rokoch 2013 aj 2014 deviaty. V rokoch 2009, 2010, 2014 a 2015 bol členom víťazného tímu futbalistov SR v kategórii kolektívov.



Dlhoročná kľúčová postava talianskeho futbalového klubu SSC Neapol aj reprezentačného družstva Slovenska sa v roku 2016 ešte viac etablovala medzi najviac cenenými európskymi hráčmi. Na Eure 2016 vo Francúzsku sa zaradil medzi najlepších hráčov turnaja, pripísal si gól aj asistenciu. V klube už prekonal hranicu 300 ligových zápasov a historickým počtom strelených ligových gólov vo farbách SSC Neapol predstihol aj legendárneho Diega Maradonu. V decembri tím priviedol k postupu zo skupiny v Európskej lige UEFA.

8. Štefan SVITKO, motorizmus 296 (0 - 0 - 1) 82x

• Narodený 26. júna 1982 v Dolnom Kubíne. • Člen Slovnaft Teamu. • V top 10 ankety je druhý raz, vlani skončil desiaty.



Na Rely Dakar 2016 dosiahol najlepší slovenský výsledok v histórii, keď sa po piatych miestach z rokov 2012 a 2015 ako prvý Slovák prebojoval na stupeň víťazov. V najťažšej rely na svete skončil v kategórii motocyklistov na stroji KTM 450 Rally Replica medzi 136 účastníkmi druhý. V troch etapách sa umiestil v prvej trojke, pričom jednu etapu vyhral. Okrem toho v priebehu roka vyhral Serres Rely a na Merzouga Rely skončil druhý.

9. Marián HOSSA, ľadový hokej 237 (0 - 0 - 2) 71x

• Narodený 12. januára 1979 v Starej Ľubovni. • Hráč tímu NHL Chicago Blackhawks. • V top 10 ankety je už jubilejný 10. raz, čím sa zaradil na štvrté miesto za Martikána, Moravcovú a bratov Hochschornerovcov. V roku 2013 skončil druhý, v roku 2006 aj vlani tretí, v rokoch 2007 aj 2010 štvrtý, 2008 piaty, 2003, 2004 aj 2009 deviaty. Viackrát bol členom tímu Slovenska, ktorý sa medzi kolektívmi umiestil v top 3.



Jeden z lídrov tímu NHL Chicago Blackhawks v sezóne 2016/17 ako tretí Slovák v histórii NHL prekonal hranicu 500 gólov a predstihol Petra Bondru. V novej sezóne sa po zdolaní tento legendárnej hranice rozohral k výkonom ako zamlada a zaradil sa medzi najlepších strelcov aj najproduktívnejších hráčov súťaže. Významne sa podieľal na senzačnom druhom mieste tímu Európy na Svetovom pohári v Kanade.

10. Petra VLHOVÁ, zjazdové lyžovanie 172, 68x

• Narodená 13. júna 1995 v Liptovskom Mikuláši. • Členka Vojenského športového centra Dukla Banská Bystrica a Ski teamu Vlha Liptovský Mikuláš. • Tréner v sezóne 2015/16 Ivan Iľanovský, v súčasnosti Livio Magoni. • Najmladšia z laureátov ankety Športovec roka 2016 je v prvej desiatke premiérovo.



Niekdajšia juniorská majsterka sveta i víťazka I. zimných olympijských hier mládeže sa v slalome v sezóne 2015/16 etablovala v absolútnej svetovej špičke žien. V slalomoch Svetového pohára sa trikrát prebojovala na stupne víťaziek - v Aare zvíťazila, v Lienzi aj v druhých pretekoch vo Flachau skončila tretia. V konečnej klasifikácii slalomu v SP obsadila šieste miesto. Do novej slalomárskej sezóny vynikajúco vstúpila tretím miestom v Levi, výraznejšia sa však začala presadzovať už aj v obrovskom slalome.

11. Jozef METELKA, paralympionik - cyklistika 144 (0 - 1 - 0) 55x

12. Veronika VADOVIČOVÁ, paralympionik - športová streľba 80 (0 - 0 - 1) 30x

13. Juraj TUŽINSKÝ, športová streľba 44, 18x

14. Jana DUKÁTOVÁ, vodný slalom 37, 14x

15. Marcel LOMNICKÝ, atletika 33, 16x

16. Alexander SLAFKOVSKÝ, vodný slalom 22, 9x

17. Richard NAGY, plávanie 19, 6x

Jaroslav HALÁK, ľadový hokej 19, 7x

19. Lukáš BABAČ, veslovanie 14, 5x

20. Erik VARGA, športová streľba 10, 3x

Andrej SEKERA, ľadový hokej 10, 7x

22. Jakub GRIGAR, vodný slalom 8, 5x

23. Zuzana REHÁK ŠTEFEČEKOVÁ, športová streľba 6, 4x

Klaudia MEDLOVÁ, snoubording 6, 2x

Monika CHOCHLÍKOVÁ kickbox 6, 1x

26. Igor KOČIŠ, kulturistika 5, 2x

27. Richard VARGA, triatlon, aquatlon 4, 2x

28. Martin KLIŽAN, tenis, 3, 1x

29. Paulína FIALKOVÁ, biatlon 2, 1x

Erik VLČEK, JURAJ TARR, rýchlostná kanoistika 2, 1x

31. Radoslav ANTL, hádzaná, 1, 1x

Peter HÁMOR, horolezectvo 1, 1x

Ingrida SUCHÁNKOVÁ, karate 1, 1x

Samuel ANDREJČÍK, paralympionik - boccia 1, 1x

Tatiana JANÍČKOVÁ, cyklotrial 1, 1x



Pozn.: Schéma bodovania podľa poradia top 10 na hlasovacích lístkoch: 10-9-8-7-6-5-4-3-2-1 bod.

KOLEKTÍVY

1. Štvorkajak rýchlostných kanoistov SR (Myšák, Vlček, Tarr, Linka) 319 (88 - 24 - 7) 119x

Štvorkajak v zložení Denis Myšák, Erik Vlček, Juraj Tarr a Tibor Linka pokračoval v skvelých výkonoch z predošlého roka. Najprv na európskom šampionáte v Moskve triumfoval na olympijskej kilometrovej trati a bol strieborný na neolympijskej päťstovke, potom získal striebro na 1000 m na OH v Riu de Janeiro. Veterán Vlček sa na svojej piatej olympiáde tešil z medaily v K4 už tretí raz, ešte o dva roky starší (ročník 1979) Tarr druhý raz.  Štvorkajak - samozrejme, v rôznom zložení - je najväčšou stálicou slovenskej ankety v kategórii kolektívov. V najlepšej trojke je už jubilejný desiaty raz, pričom vždy sa na tom podieľal Erik Vlček. Vlajková loď našej rýchlostnej kanoistiky sa v minulosti šesťkrát (v rokoch 2001, 2003, 2004, 2006, 2007 a 2008) tešila z víťazstva v ankete, vlani bola druhá a dvakrát (2002 a 2012) skončila na treťom mieste.

2. Futbalisti Slovenska 233 (28 - 65 - 19) 112x

Družstvo obstálo v ťažkej základnej skupine Eura 2016 vo Francúzsku, keď podľahlo 1:2 Walesu, zdolalo 2:1 Rusko a remizovalo 0:0 s Anglickom. Predralo sa medzi najlepších 16 tímov starého kontinentu. V zápase o postup do štvrťfinále podľahlo Nemecku 0:3. Kľúčový turnaj roka absolvoval hráčsky káder Matúš Kozáčik, Ján Mucha, Ján Novota (brankári), Martin Škrtel, Peter Pekarík, Dušan Švento, Kornel Saláta, Milan Škriniar, Ján Ďurica, Norbert Gyömbér, Tomáš Hubočan, Marek Hamšík, Juraj Kucka, Viktor Pečovský, Ondrej Duda, Patrik Hrošovský, Ján Greguš, Róbert Mak, Miroslav Stoch, Vladimír Weiss, Stanislav Šesták, Michal Ďuriš a Adam Nemec. Ako hlavný tréner viedol tím Ján Kozák, jeho asistentom bol Štefan Tarkovič a trénerom brankárov Miroslav Seman. Mužský futbalový tím Slovenska je v top 3 kolektívov šiesty raz - v rokoch 2009, 2010, 2014 a 2015 zvíťazil, v roku 2005 obsadil 3. miesto.

3. Tím SR "21" vo futbale 136 (5 - 25 - 71) 101x

Výborne rozbehnutú kvalifikáciu ME 2017 dotiahol tím futbalistov SR do 21 rokov v roku 2016 do suverénneho postupového konca, s priamym postupom na úkor favorizovaného Holandska. Tri víťazstvá - jarné 5:0 nad Tureckom, jesenné 3:0 nad Cyprom a 3:1 nad Bieloruskom - zavŕšili výnimočnú sériu šiestich plných zásahov v rade. Futbaloví mladíci zaujali nielen výsledkami, ale aj pekným herným prejavom. O historicky druhý postup tímu SR 21 na majstrovstvá Európy (po 16-ročnej prestávke) sa zaslúžili Adrián Chovan, Marek Rodák, Matúš Hruška (brankári), Juraj Chvátal, Branislav Niňaj, Denis Vavro, Ľubomír Šatka, Martin Valjent, Milan Škriniar, Róbert Mazáň, Lukáš Skovajsa (obrancovia), Tomáš Huk, Tomáš Brigant, Albert Rusnák, Martin Chrien, Lukáš Haraslín, Jakub Hromada, Dávid Ivan, Stanislav Lobotka, Jaroslav Mihalík, Miroslav Káčer, Matúš Bero (stredopoliari), Adam Zreľák, Pavol Šafranko, Róbert Polievka, Tomáš Vestenický (útočníci). Ako hlavný tréner tím viedol Pavel Hapal, asistoval mu Oto Brunegraf, brankárov viedol Miroslav König. Tím futbalistov SR do 21 rokov bol doteraz v top 3 len dvakrát - v roku 1999 skončil druhý, o rok neskôr tretí.

4. Paralympijské družstvo v bocci (Andrejčík, Balcová - Ďurkovič) 15 (0 - 3 - 9) 12x

5. Volejbalisti Slovenska 14 (1 - 1 - 9) 11x

6. Hliadka 3xC1 vodných slalomárov SR (Martikán, Slafkovský, Beňuš) 10 (0 - 3 - 4) 7x

7. Hlíadka 3x C2 vodných slalomárov SR (Hochschornerovci, Škantárovci, Kučera, Bátik) 4 (0 - 1 - 2) 3x

8. Miešaná biatlonová štafeta SR (P. Fialková, Gereková, Kazár, Otčenáš) 1 (0 - 0 - 1) 1x



Pozn.: Schéma bodovania podľa poradia top 3 na hlasovacích lístkoch: 3-2-1 bod.

ŠPORTOVÁ LEGENDA 2016

- športová gymnastka MARIANNA NÉMETHOVÁ-KRAJČÍROVÁ

Narodila sa 1. júna 1948, do svetovej výkonnosti vyrástla v Slavoji Vinohrady pod vedením trénera Jána Čížika. Najúspešnejšia športová gymnastka v slovenskej histórii, ktorej meno nesie gymnastická telocvičňa v bratislavskej Petržalke. Ako najmladšia členka výpravy ČSSR na OH 1964 v Tokiu prispela k striebru družstva. Na MS 1966 v Dortmunde bola členka zlatého družstva, vo viacboji skončila siedma, v preskoku piata. Na ME 1967 v Amsterdame vo viacboji i na bradlách získala bronz, v preskoku a v prostných bola štvrtá a na kladine piata! Na OH 1968 v Mexico City výrazne prispela k striebru družstva, vo viacboji skončila deviata a v preskoku štvrtá. Na MS 1970 v Ľubľane priviedla tím k zisku bronzu, na bradlách bola štvrtá. V tom roku získala titul absolútnej majsterky ČSSR. Kariéru skončila po OH 1972 v Mníchove, kde bola piata s družstvom a 18. vo viacboji. Po skončení pretekárskej kariéry sa venovala trénerskej práci, viedla o. i. reprezentantky ČSSR Adrianu a Miriam Hullové aj Denisu Šarmírovú.

PARALYMPIONIK ROKA (na základe návrhu SPV)

- športová strelkyňa VERONIKA VADOVIČOVÁ

Veronika Vadovičová (streľba) - na PH v Riu de Janeiro v kategórii SH1 1. vo vzduchovej puške 40 v stoji, 1. vo VzPu 60 mix v ľahu, 2. v ľubovoľnej malokalibrovke 3x20, v pretekoch SP v Bangkoku, Štetíne a v Al Aine spolu 10-krát na stupni víťaziek (4-3- 3), vo VzPU 60 v ľahu mix dvakrát zlepšila svetový rekord