Matej Tóth: Prvé či tretie miesto? Všetci si to zaslúžime

Autor: SITA, včera 23:05

Športovec roka Matej Tóth má veľmi dobrý pocit z toho, že športu na Slovensku sa v tomto roku tak výrazne darilo.

Víťaz ankety, atlét Matej Tóth počas vyhlásenia výsledkov ankety Klubu športových redaktorov SSN Športovec roka 2016 na Slovensku. Bratislava, 22. december 2016. Foto: SITA/Marko Erd

Obrazom: Športovec roka 2016

BRATISLAVA 22. decembra (WebNoviny.sk) - Chodec Matej Tóth na sklonku roka 2016 pridal k zlatej medaile z olympijských hier v Riu de Janeiro aj čerešničku - víťazstvo v ankete Športovec roka na Slovensko.Na otázku, čo pre neho znamená zdolanie cyklistu Petra Sagana či tenistky Dominiky Cibulkovej, odpovedal skromne a s nadhľadom:V otázke vlastnej motivácie má majster sveta a olympijský víťaz na chodeckej päťdesiatke jasno, ale možno inak ako by mnohí očakávali. "Nebola to zlatá olympijská medaila, ktorá ma od začiatku hnala dopredu. Dôležité je to, že ma baví, čo robím. A stojí mi to za tie všetky tréningy a prípravu, ktoré podstupujem. Samozrejme, po olympijskom úspechu som dostal veľkú chuť do ďalšej práce. A pokiaľ budem zdravý, chcel by som vydržať až do ďalších olympijských hier v Tokiu, hoci som predtým povedal, že Rio bola moja posledná olympiáda."Aj v rodine Tóthovcov s dvoma dcérkami sa už nemôžu dočkať blížiacich sa vianočných sviatkov, ktoré prežijú štandardným spôsobom. "Teším sa na pokojné chvíle v kruhu rodiny, A najmä na to, keď sa stane zázrak a pod stromčekom sa objavia darčeky. Po spoločnej večeri doma v Banskej Bystrici na nás čaká, ja tomu hovorím, Tour de Slovakia, čiže návštevy príbuzných. Všetko však v rámci pohody, žiadne naháňanie, lebo o tom to určite nie je," uviedol Matej Tóth.