Video: Westbrook s triple double, Nowitzkého víťazný návrat

Autor: SITA, dnes 09:30

Russell Westbrook zažiaril v Bostone 45 bodmi, 11 doskokmi a 11 asistenciami a jeho Oklahoma triumfovala v Bostone. Warriors predĺžili svoju sériu bez prehry a Dallas v zostave už aj s Dirkom Nowitzkým šokoval favorizovaný Los Angeles Clippers. Grécky univerzál v službách Milwaukee Jannis Antetokunmpo si 39 bodmi utvoril kariérne maximum.

Russell Westbrook počas piatkového zápasu NBA, v ktorom jeho Oklahoma zvíťazila na pôde Bostonu 117:112. Oklahoma, 23. december 2016. Foto: SITA/AP

NEW YORK 24. decembra (WebNoviny.sk) - Dirk Nowitzki sa po 14-zápasovej absencii spôsobenej problémami s achilovkou vrátil do zostavy basketbalistov Dallasu a hneď sa to aj pozitívne odzrkadlilo na výsledku mužstva. Mavericks v piatkovom stretnutí NBA uspeli pod košmi favorizovaných losangeleských Clippers tesne 90:88 a nemecký krídelník za 15 minút nastrieľal 17 bodov, keď premenil 7 z 12 pokusov z hry.Golden State Warriors natiahli víťaznú šnúru na sedem stretnutí, v piatok triumfovali v Detroite 119:113 najmä zásluhou 32 bodov Kevina Duranta. Russell Westbrook sa 45 bodmi, 11 doskokmi a 11 asistenciami postaral o víťazstvo Oklahomy v Bostone 117:112.Grécky univerzál v službách Milwaukee Jannis Antetokunmpo si 39 bodmi utvoril kariérne maximum a k víťazstvu nad Washingtonom 123:96 prispel aj 8 doskokmi a 6 asistenciami. Ešte o bod viac dal rozohrávač Minnesoty Zach LaVine a rovnako si utvoril osobný rekord, jeho Timberwolves však podľahli Sacramentu Kings 105:109.