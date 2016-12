Škandál v SLA, štarty Velez-Zuzulovej a Vlhovej sú ohrozené

Autor: SITA, dnes 11:08

"Nepodpísanie Štatútu reprezentanta povedie k neprihláseniu tohto reprezentanta na súťaže FIS a jeho odhlásenie zo všetkých podujatí FIS, na ktoré je momentálne priebežne prihlásený až do momentu, kým nebude podpísaný Štatút reprezentanta týmto športovcom vrátane príloh tohto dokumentu," píše sa v emaili od SLA.



Zľava: Petra Vlhová a Veronika Velez-Zuzulová. Foto: archívne, SITA/AP

Najzákladnejší dokument reprezentanta SLA

Dehonestujúci spôsob predloženia pretekárkam

Väčší súper ako Shiffrinová

SEMMERING 27. decembra (WebNoviny.sk) - Nepodpísaný štatút reprezentanta môže byť dôvodom toho, že elitné slovenské slalomárky Veronika Velez-Zuzulová a Petra Vlhová nebudú prihlásené na najbližšie preteky Svetového pohára v alpských disciplínach.Generálny sekretár Slovenskej lyžiarskej asociácie (SLA) sa deň pred Vianocami obrátil na reprezentantky emailom, v ktorom im oznámil, že im predlžuje termín na doručenie podpísaného štatútu reprezentanta do 27. decembra. Dovtedy ho však musia podpísať, a to bez výnimky. Doteraz tak neurobili. Petra Vlhová sa napriek tomu predstaví už v utorkovom obrovskom slalome SP v rakúskom Semmeringu, Veronika Velez-Zuzulová by sa k nej mala pridať o dva dni neskôr v slalome v rovnakom stredisku." píše sa v emaili od SLA, ktorý zverejnila Veronika Velez-Zuzulová na svojom profile na facebooku.Podstatná na odoslanom emaili je časť týkajúca sa možných sankcií vyplývajúcich z nepodpísania dokumentu. "Otec Veroniky Velez-Zuzulovej a zároveň jej dlhoročný tréner Timotej Zuzula k tejto téme aj agentúre SITA zaslal emailové stanovisko. "."Podľa Zuzulu Štatút z minulej sezóny obsahoval práva a povinnosti reprezentanta a jeho znenie bolo v prospech športovca. Súčasný štatút obsahuje ustanovenia, podľa ktorých SLA nebude podporovať športovca ani mu nevydá licenciu Medzinárodnej lyžiarskej federácie pre účasť na pretekoch FIS, alebo národných pretekoch, ktorý dá súhlas, alebo dal súhlas, aby "."" vysvetlil Zuzula.Podľa neho je obsah štatútu jedna vec, ale spôsob, akým ho predložili pretekárkam, je dehonestujúci. "," tvrdí Zuzula.Velez-Zuzulovej momentálne patrí skvelá druhá pozícia v slalomovom hodnotení SP, keď v úvodných troch podujatiach sezóny obsadila štvrtú (Levi), druhú (Killington) a ešte raz druhú priečku (Sestriere). Na otázku agentúry SITA, ako vidí najbližšie preteky Svetového pohára a účasť jeho dcéry v nich, Timotej Zuzula odpovedal: "."Veronika Velez-Zuzulová zaregovala na predvianočný email zo SLA o potrebe urýchlene podpísať Štatút reprezentanta na svojom facebookovom profile takto: "."