Matej Tóth podporil Velez-Zuzulovú, SOV ako mediátor

Autor: SITA, dnes 15:54

Slovenský olympijský výbor chce pôsobiť ako mediátor a ponúka rokovanie oboch strán na pôde SOV, v prípade záujmu aj v prítomnosti ombudsmana SOV.

Matej Tóth Foto: archívne, SITA/Marko Erd

Nechajte naše lyžiarky pretekať

Zástupcovia pretekárov vyjadrili ochotu rokovať

BRATISLAVA 27. decembra (SITA) - Postup Slovenskej lyžiarskej asociácie voči reprezentantkám Veronike Velez-Zuzulovej a Petre Vlhovej v súvislosti s podpisom Štatútu reprezentanta pod hrozbou možných sankcií - ich neprihlásenia do pretekov Svetového pohára - sa nepozdáva Komisii športovcov Slovenského olympijského výboru.Jej predseda, olympijský víťaz v chôdzi na 50 km a čerstvý Športovec roka na Slovensku Matej Tóth zverejnil na svojom facebookovom profile toto stanovisko: "V súvislosti s aktuálnou spornou situáciou medzi SLA a najlepšími slovenskými alpskými lyžiarkami a hrozbou ich neúčasti v pretekoch Svetového pohára sa Slovenský olympijský výbor podujal pomôcť v role akéhosi prostredníka na vyriešenie problému.," uvádza sa v stanovisku Slovenského olympijského výboru.Nepodpísaný Štatút reprezentanta môže byť dôvodom toho, že elitné slovenské slalomárky Veronika Velez-Zuzulová a Petra Vlhová nebudú prihlásené na najbližšie preteky Svetového pohára v alpských disciplínach. Generálny sekretár Slovenskej lyžiarskej asociácie (SLA) sa deň pred Vianocami obrátil na reprezentantky emailom, v ktorom im oznámil, že im predlžuje termín na doručenie podpísaného štatútu reprezentanta do 27. decembra. Dovtedy ho však musia podpísať, a to bez výnimky. Doteraz tak neurobili.