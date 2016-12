Športovcom roka 2016 podľa agentúry AP sa stal LeBron James

Autor: SITA, dnes 20:11

Basketbalová hviezda LeBron James. Foto: archívne, SITA/AP

CLEVELAND 27. decembra (WebNoviny.sk) - Víťazom ankety Športovec roka 2016 organizovanej tlačovou agentúrou The Associated Press (AP) sa stal americký basketbalista LeBron James. Tridsaťjedenročná hviezda Clevelandu Cavaliers v zámorskej NBA získala 24 z 59 hlasov.Za "Kráľom Jamesom" skončili americký plavec Michael Phelps (16 hlasov) a jamajský šprintér Usain Bolt (9). Rodák z Akronu v Ohiu triumfoval aj v roku 2013 a je iba druhým basketbalistom v histórii, ktorý sa stal Športovcom roka podľa AP dvakrát.Predtým sa to podarilo legendárnemu Michaelovi Jordanovi. Populárny LeBron James doviedol v predchádzajúcej sezóne Cleveland k titulu v severoamerickej profilige. Predtým sa v NBA radoval aj v rokoch 2012 a 2013 ako hráč Miami Heat. Športovkyňou roka 2016 podľa AP sa stala 19-ročná športová gymnastka Simone Bilesová.