Velez-Zuzulová je v Semmeringu na skvelom druhom mieste

Autor: SITA, dnes 16:49

Petra Vlhová nepostúpila do 2. kola slalomu v rámci Svetového pohára alpských lyžiarok v rakúskom Semmeringu.

Veronika Velez-Zuzulová. Foto: archívne, SITA/AP

SEMMERING 29. decembra (WebNoviny.sk) - Američanka Mikaela Shiffrinová je po prvom kole predpokladanou líderkou slalomu žien v rámci Svetového pohára alpských lyžiarok v rakúskom Semmeringu. V očakávaných posledných pretekoch tohto kalendárneho roka Shiffrinová vedie o 9 stotín sekundy pred Slovenkou Veronikou Velez-Zuzulovou a o 59 stotín pred švajčiarsko-švédskym duom Wendy Holdenerová - Frida Hansdotterová.Víťazka týchto pretekov spred štyroch rokov Velez-Zuzulová sa predstavila s číslom 5, predviedla skvelý výkon a v cieli mala polsekundu k dobru oproti najlepším súperkám.Až po nej vyštartovala fenomenálna Shiffrinová, ktorá však na svoje pomery urobila viacero chýb a na medzičasoch zaostávala za elitnou Slovenkou o 11 resp. 9 stotín sekundy. V cieli ju však vedúca žena Svetového pohára predsa len predstihla o 9 stotín.referovala Velez-Zuzulová pre slovenské médiá v cieli 1. kola.Druhá slovenská reprezentantka z elitnej slalomovej skupiny SP Petra Vlhová po dvoch skvelých vystúpeniach v obrovskom slalome v Semmeringu (8. a 13. miesto) do tretice nemala toľko šťastia. Po opakovanej chybe v strednej časti trate krátko po druhom medzičase ju vyhodilo z ideálnej stopy, takmer úplne zastala a musela sa vrátiť na trať. Do cieľa prišla s veľkým odstupom 5,08 s za Shiffrinovou, čo znamenalo koniec nádejám na postup medzi najlepších 30 pretekárok do 2. kola. Vlhová napokon obsadila 39. miesto bez nároku na vylepšenie svojho bohatého bodového konta vo Svetovom pohári, kde jej pred štvrtkovými pretekmi patrilo skvelé ôsme miesto.Dôvod na radosť na rozdiel od Vlhovej má iná Liptáčka Martina Dubovská. Reprezentantka Česka, ktorá však žije v Liptovskom Mikuláši, sa dostala do 2. kola z 19. priečky. Za Shiffrinovou zaostala o 2,60 s. V 1. kole sa predstavilo 69 slalomárok, v cieli bolo klasifikovaných iba 43.uviedla Petra Vlhová pre slovenské médiá v cieli 1. kola.Druhé kolo s tridsiatkou najlepších má na Zauberbergu v Semmeringu štart o 18.00 h.