Velez-Zuzulová skončila druhá v slalome Svetového pohára

Petra Vlhová nepostúpila do 2. kola slalomu v rámci Svetového pohára alpských lyžiarok v rakúskom Semmeringu.

SEMMERING 29. decembra (WebNoviny.sk) - Opäť len Američanka Mikaela Shiffrinová bola nad sily slovenskej reprezentantky Veroniky Velez-Zuzulovej vo štvrtom slalome sezóny Svetového pohára alpských lyžiarok v rakúskom Semmeringu. Na Zauberbergu, kde Velez-Zuzulová obhajovala víťazstvo spred štyroch rokov, bola v súčte oboch kôl skúsená 32-ročná Slovenka o 64 stotín sekundy pomalšia ako vedúca žena Svetového pohára.Fenomenálna Shiffrinová dosiahla v Semmeringu nevídaný hetrik, keď v rozpätí troch dní ovládla troje preteky Svetového pohára v technických disciplínach (predtým dva obrovské slalomy). Podarilo sa jej to ako prvej žene od roku 1989, keď to dokázala Švajčiarka Vreni Schneiderová.Elitná slovenská slalomárka Velez-Zuzulová potvrdila dlhodobo vysokú výkonnosť, keď v predchádzajúcich troch slalomoch tohto ročníka SP obsadila štvrté (Levi) a dvakrát druhé miesto (Killington a Sestriere).Rovnaká, teda druhá priečka, jej patrí aj v priebežnom hodnotení slalomu vo Svetovom pohári, za Shiffrinovou zaostáva o 110 bodov. Celkovo Velez-Zuzulová po dvadsiaty ôsmy raz v kariére vystúpila na pódium pre tri najlepšie slalomárky v pretekoch SP, štrnástykrát obsadila druhé miesto (4-14-10).uviedla Veronika Velez-Zuzulová podľa webu laola1.at.V posledných pretekoch tohto kalendárneho roka Shiffrinová opäť predviedla svoju extratriedu a zapísala si 26. triumf v pretekoch SP, z toho dvadsiaty tretí slalomový. V najtočivejšej disciplíne dominovala dvanástkykrát v sérii, naposledy predtým nebola na najvyššom stupni vo Flachau 13. januára 2015.Po prvom kole Shiffrinová viedla pred Velez-Zuzulovou iba o 9 stotín sekundy, ale po druhej jazde zvýšila svoj náskok až na konečných 64 stotín. A to mala na úvodných dvoch medzičasoch na Velez-Zuzulovú manko 39, resp. 33 stotín sekundy. V spodnej časti trate však výrazne dominovala. Tretiu priečku si vo štvrtok podvečer vyjazdila Švajčiarka Wendy Holdenerová s veľkým odstupom 1,54 s.Druhá slovenská reprezentantka z elitnej slalomovej skupiny SP Petra Vlhová po dvoch skvelých vystúpeniach v obrovskom slalome v Semmeringu (8. a 13. miesto) do tretice nemala toľko šťastia. Po opakovanej chybe v strednej časti trate krátko po druhom medzičase ju vyhodilo z ideálnej stopy, takmer úplne zastala a musela sa vrátiť na trať.Do cieľa prišla s veľkým odstupom 5,08 s za Shiffrinovou, čo znamenalo koniec nádejám na postup medzi najlepších 30 pretekárok do 2. kola. Vlhová napokon obsadila 38. miesto bez nároku na vylepšenie svojho bohatého bodového konta vo Svetovom pohári, kde jej pred štvrtkovými pretekmi patrilo skvelé ôsme miesto.uviedla Petra Vlhová pre slovenské médiá v cieli 1. kola.

Svetový pohár v alpskom lyžovaní - Semmering (Rak.) - štvrtok:



Slalom žien (1. + 2. kolo):

1. Mikaela Shiffrinová (USA) 1:40,06 min, 2. Veronika Velez-Zuzulová (SR) +0,64 s, 3. Wendy Holdenerová (Švaj.) +1,54, 4. Nina Lösethová (Nór.) +1,99, 5. Bernadette Schildová (Rak.) +2,01, 6. Šárka Strachová (ČR) +2,06, 7. Frida Hansdotterová (Švéd.) +2,14,...38. Petra Vlhová (SR) +5,08 - nepostúpila do 2. kola



Poradie vo Svetovom pohári v slalome (po 4 z 10 pretekov):

1. Mikaela Shiffrinová (USA) 400 bodov, 2. Veronika Velez-Zuzulová (SR) 290, 3. Wendy Holdenerová (Švaj.) 260, 4. Nina Lösethová (Nór.) 177, 5. Petra Vlhová (SR) a Šárka Strachová (ČR) obe 141, 7. Frida Hansdotterová (Švéd.) 112, 8. Bernadette Schildová (Rak.) a Michelle Gisinová (Švaj.) po 103.