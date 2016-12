Vlhová udrela paličkou od hnevu, v slalome urobila dve chyby

Autor: SITA, dnes 17:07

Petra Vlhová urobila v prvom kole slalomu dve chyby a tie ju odsunuli mimo elitnú tridsiatku, ktorá sa kvalifikovala do druhého kola.

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová počas prvého kola slalomu Svetového pohára v rakúskom Semmeringu. Semmering, 29. december 2016. Foto: SITA/AP

SEMMERING 29. decembra (WebNoviny.sk) - Slovenskej reprezentantke v zjazdovom lyžovaní Petre Vlhovej sa nedarilo podľa predstáv vo štvrtkovom slalome Svetového pohára v rakúskom Semmeringu.V prvom kole 21-ročná Liptáčka urobila v strednej časti trate dve chyby a tie ju odsunuli mimo elitnú tridsiatku, ktorá sa kvalifikovala do druhého kola. V rakúskom stredisku neďaleko Bratislavy, kde pred štyrmi rokmi po prvý raz brala body do hodnotenia SP za 11. miesto, tentoraz zostane bez nich.zneli prvé slová mladej slovenskej lyžiarky.poznamenala Vlhová.V cieli bola Petra Vlhová poriadne nahnevaná sama na seba.pokračovala.V utorok a v stredu štartovala v rovnakom rakúskom stredisku v obrovskom slalome a obsadila 8. resp. 13. miesto.doplnila mladá Slovenka.Štvrtkový slalom v Semmeringu mal pre Petru Vlhová špeciálnu príchuť. Na deň presne pred štyrmi rokmi totiž na rovnakom svahu absolvovala premiéru v seriáli SP a skončila v nej na výbornom 11. mieste.okomentovala túto skutočnosť.Zverenka talianskeho trénera Livia Magoniho je v aktuálnej sezóne viac spokojná so svojimi výsledkami v obrovskom slalome než v slalome.dodala.Už vo štvrtok večer alebo v piatok ráno sa Petra Vlhová presunie do slovinského Mariboru, kde si zatrénuje a potom ju čaká presun do dejiska najbližšieho slalomu SP, ktorý sa uskutoční v utorok 3. januára 2017 v Záhrebe. V hlavnom meste Chorvátska pravdepodobne aj privíta nový rok.poznamenala. A čo si Petra Vlhová želá do roku 2017?