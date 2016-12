Slovenskí volejbalisti poznajú program európskeho šampionátu

Autor: SITA, dnes 17:18

Slováci si najskôr v prestížnom súboji zmerajú sily s Čechmi.

Foto: ilustračné, SITA/AP

LUXEMBURG/VARŠAVA 29. decembra (WebNoviny.sk) - Slovenskí reprezentanti spoznali program svojich vystúpení v štetínskej základnej B-skupine budúcoročných majstrovstiev Európy volejbalistov v Poľsku (24. augusta - 3. septembra 2017).Slováci si najskôr v piatok 25. augusta v prestížnom súboji zmerajú sily s Čechmi, na zverencov trénera Miroslava Palguta budú po dni voľna čakať zápasy proti Talianom (v nedeľu 27. 8.) a Nemcom (v pondelok 28. 8.). Stretnutia s účasťou SR sa začnú zhodne o 17.30 h.Kompletný program šampionátu vo štvrtok zverejnil web Európskej volejbalovej konfederácie (CEV). Hostiteľskými mestami sú vedno so Štetínom aj Krakov, Gdansk a Katovice. Otvárací duel v rámci gdanskej A-skupiny Poľsko - Srbsko sa uskutoční na futbalovom Národnom štadióne vo Varšave s kapacitou 70-tisíc miest.Prezident Slovenskej volejbalovej federácie (SVF) Ľubor Halanda bezprostredne po novembrovom žrebe deklaroval, že vyvinie maximálne úsilie pre to, aby "slovenskú" B-skupinu organizátori presunuli do Katovíc - vzhľadom na vzdialenosť od slovenských hraníc.Z každej zo štyroch základných skupín postúpia víťazi priamo do štvrťfinále, mužstvá na druhých a tretích miestach budú hrať zápas play-off o štvrťfinále a najhoršie umiestnené tímy sa s podujatím rozlúčia.Slovenskí volejbalisti sa na ME predstavia šiestykrát v sérii (nechýbali ani raz od roku 2007) a celkovo deviaty raz. Najlepšie umiestnenie dosiahli na ME 2011, keď na turnaji v Rakúsku a Česku obsadili 5. priečku. Na vlaňajšom šampionáte v Bulharsku a Taliansku nepostúpili zo základnej skupiny, postupne podľahli Srbom, Rusom a Fínom a skončili na 14. pozícii.V úvodnej fáze predaja sú prostredníctvom webu ebilet.pl k dispozícii vstupenky na semifinálové zápasy, resp. duel o bronz a finále. Lístok zahŕňajúci vstup na oba semifinálové duely v Krakove je od 40 PLN (9,06 eura), spoločná vstupenka na súboj o 3. miesto aj finále od 50 PLN (11,33 eura). Lístky na ostatné zápasy budú v predaji v úvodnom kvartáli budúceho roka. K dispozícii budú aj balíčky vstupeniek na zápasy v základných skupinách.