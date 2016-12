Video: Najnižší hráč NBA dal 52 bodov, padalo mu všetko

Autor: SITA, dnes 09:26

Rozohrávač Bostonu mal po troch štvrtinách stretnutia proti Miami na konte 23 bodov, v poslednej časti hry však doslova explodoval.

Najnižší hráč NBA Isaiah Thomas. Foto: SITA/AP

Video: Desať najkrajších akcií piatkových zápasov NBA

NEW YORK 31. decembra (WebNoviny.sk) - Isaiah Thomas je na palubovkách NBA najnižším hráčom, ale v piatok predviedol výkon hodný skutočných basketbalových velikánov.Rozohrávač Bostonu mal po troch štvrtinách stretnutia proti Miami na konte 23 bodov, v poslednej časti hry však doslova explodoval a ďalšími 29 utvoril kariérne aj klubové maximum. Tím priviedol k tesnému triumfu 117:114.citovala AP z vyjadrení 27-ročného drobca, ktorý prekonal doterajší rekord Celtics - 24 bodov za štvrtinu - v podaní legendárneho Larryho Birda z roku 1983.pridal Thomas, ktorý si len pred desiatimi dňami 44 bodmi proti Memphisu zlepšil vlastné strelecké maximum.prezradil Thomas, ktorý v súčte napokon zaostal o osem bodov za Birdovým stále platným klubovým rekordom z 12. marca 1985.Pri Thomasovi oficiálne svieti údaj o výške 175 cm, sám však priznáva, že v skutočnosti je to ešte také dva-tri centimetríky menej.vravel pre boston.com Isaiah Thomas.