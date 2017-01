Video: Harden dosiahol triple-double, aké NBA ešte nezažila

Autor: SITA, dnes 10:09

Rozohrávač Houstonu nastrieľal 53 bodov, doskočil 16 lôpt a mal aj 17 asistencií.

Dvadsaťsedemročný rozohrávač Houstonu James Harden. Foto: archívne, SITA/AP

NEW YORK 1. januára (WebNoviny.sk) - James Harden dosiahol v sobotu také výnimočné triple-double, aké severomerická basketbalová NBA ešte nezažila. Dvadsaťsedemročný rozohrávač Houstonu sa stal prvým hráčom v histórii súťaže, ktorý v jednom zápase nastrieľal aspoň 50 bodov a zároveň doskočil minimálne 15 lôpt a mal aj najmenej 15 asistencií.Líder Rockets za 42 minút proti New Yorku Knicks prekonal všetky tieto štatistiky: pod víťazstvo 129:122 sa podpísal 53 bodmi vrátane 9 trojok, 16 doskokmi a 17 asistenciami.vynášal Hardena do nebies majiteľ klubu Leslie Alexander.Rozohrávač preslávený hustou čiernou bradou je iba piatym basketbalistom histórie s triple-double pozostávajúcim z minimálne 40 bodov - pred ním sa to podarilo kvartetu Russell Westbrook, LeBron James, Vince Carter a Tracy McGrady.skonštatoval podľa espn.com Harden, ktorému je herný systém nového trénera Mika D'Antoniho ušitý na mieru a post stredného rozohrávača mu náramne sedí.vysvetľuje Harden.