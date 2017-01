V Ga-Pa triumfoval Nór Tande, lídrom Turné je Poliak Stoch

Autor: SITA , dnes 17:39, aktualizované: dnes 17:51

Na čele priebežného celkového hodnotenia SP zostal 17-ročný Slovinec Domen Prevc, v nedeľu v Ga-Pa piaty.

Nór Daniel Andre Tande počas nedeľňajších druhých pretekov 65. ročníka Turné štyroch mostíkov. Garmisch-Partenkirchen, 1. januára 2016. Foto: SITA/AP

GARMISCH-PARTENKIRCHEN 1. januára (WebNoviny.sk) - Nór Daniel-André Tande sa stal na Nový rok víťazom nedeľňajších druhých pretekov 65. ročníka Turné štyroch mostíkov (T4M) v skokoch na lyžiach na HS-140 v nemeckom Garmisch-Partenkirchene, započítavaných aj do hodnotenia Svetového pohára (SP) 2016/2017.Druhý s odstupom 3,2 bodu skončil Poliak Kamil Stoch, tretí bol s mankom 6,8 bodu hrdina piatkového úvodného podujatia T4M v Oberstdorfe Stefan Kraft. Spomenutý Rakúšan však prišiel o vedúce postavenie v Turné po dvoch súťažiach, lídrom je už Stoch. Na čele priebežného celkového hodnotenia SP zostal 17-ročný Slovinec Domen Prevc, v nedeľu v Ga-Pa piaty.Jeho starší a slávnejší brat Peter Prevc, držiteľ veľkého krištáľového glóbusu za primát v SP a obhajca prvenstva na T4M, sa musel v nedeľňajšej zaujímavej súťaži uspokojiť s 11. priečkou. Slovensko nemá zastúpenie.Dvadsaťdvaročnému Tandemu (nar. 24. januára 1994), ktorý viedol aj po prvom kole, namerali 138 a 142 metrov, za čo dostal od rozhodcov 289,2 bodu. Pre rodáka z Narviku to bol iba 2. triumf v individuálnych súťažiach SP, prvý v tejto zimnej sezóne. Premiérovo sa tešil 22. novembra 2015 v inom nemeckom lyžiarskom stredisku Klingenthal. Tande si v 54. štarte na podujatiach tohto rangu pripísal 8. pódiové umiestnenie (bilancia: 2 - 5 - 1).Nórsky skokan si udržal koncentráciu i nervy po vynikajúcom 143 metrov dlhom finálovom pokuse Stocha (len o 0,5 metra zaostal 29-ročný Poliak za rekordom mostíka v Ga-Pa, ktorý drží od 1. 1. 2010 Simon Ammann zo Švajčiarska, pozn.), zaletel na značku 142 m a napokon sa tešil z cenného úspechu.Dvojnásobného olympijského víťaza zo Soči 2014 Kamila Stocha však dve druhé priečky na nemeckých mostíkoch posunuli na čelo priebežnej celkovej klasifikácie T4M so súčtom 591,2 bodu, ale len s minimálnym náskokom 0,8 bodu pred Stefanom Kraftom (590,4 b.).uviedol pre portál orf.at 23-ročný Kraft a ešte doplnil:O zisk sošky Zlatého orla sa pousiluje aj "Viking" Tande, na lídra hodnotenia T4M Stocha má tretí muž poradia zanedbateľný odstup 6,6 bodu. Štvrtý v klasifikácii Markus Eisenbichler, ktorý po triumfe v sobotňajšej "silvestrovskej" kvalifikácii v Ga-Pa obsadil v novoročnej hlavnej súťaži 4. priečku, zaostáva v rámci Turné už výraznejšie - o 19,2 bodu. Spomenuté slovinské duo Peter Prevc (momentálne 9.) a Domen Prevc (12.) sú už bez šance na celkový primát.Talentovanému rodákovi z mesta Kranj sa priblížili súperi v bojoch o prvenstvo vo Svetovom pohári 2016/2017. Po deviatich pretekoch má vedúci Domen Prevc 590 bodov, čo je už len o 58 viac ako druhý v poradí Tande. Tretí Kraft si vybojoval 491, štvrtý Stoch získal v tejto sezóne SP 483 bodov.Tretie preteky 65. ročníka Turné štyroch mostíkov sa uskutočnia v stredu 4. januára na mostíku HS-130 v rakúskom Innsbrucku, kvalifikácia na spomenutú súťaž bude na Bergiseli o deň skôr - v utorok 3. 1. tiež od 14.00 h.