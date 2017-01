Vlhová na Nový rok nečakala, radšej už ráno trénovala

Autor: SITA, dnes 21:12

Livio Magoni (tréner Petry Vlhovej): 'S Peťou sme v posledných dňoch prispôsobili prípravu tomu, aby bola čo najlepšie nachystaná a aby kondične zvládla záhrebský slalom.'

Petra Vlhová Foto: archívne, SITA/AP

ZÁHREB 2. januára (WebNoviny.sk) - Štvoro pretekov v rozpätí 13 dní, také nabité menu majú najlepšie svetové slalomárky tradične na prelome rokov. Záhrebský slalom je druhým zo štyroch a zároveň prvým v novom kalendárnom roku.V ženskom kolotoči Svetového pohára má prívlastok jedného z najťažších. Prečo to tak je?uviedol Livio Magoni, tréner Petry Vlhovej, pre agentúru SITA.Taliansky odborník prevzal vlani v lete trénerskú ruku nad talentovanou Liptáčkou a výsledok je zatiaľ nielen zotrvanie vo svetovej slalomovej špičke, ale aj výrazný posun nahor v obrovskom slalome. V najtechnickejšej disciplíne má Vlhová na konte už aj dve ôsme miesta, pričom vo všetkých piatich pretekoch v tejto sezóne bodovala do 22. priečky.pokračoval Magoni, ktorý kedysi trénoval aj slovinskú šampiónku Tinu Mazeovú.Na otázku, ako tím Vlhovej oslávil rozlúčku so starým a príchod nového roka, 53-ročný rodák zo Selvina Magoni odpovedal: