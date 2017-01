Video: Kouč o 52-bodovom Butlerovi: Fenomenálny? Slabé slovo

Autor: SITA, dnes 08:29

James Harden s tretím triple-double v sérii napriek slabej streleckej úspešnosti.

Jimmy Butler stal sa ôsmym hráčom v tomto ročníku s pokorenou 50-bodovou métou. Chicago, 2, januára 2016. Foto: archívne, SITA/AP

NEW YORK 3. januára (WebNoviny.sk) - Bez Rajona Ronda, ktorého ďalšia budúcnosť je v týchto dňoch vážne na pretrase, a Dwyana Wada absentujúceho pre mierny opuch ľavého kolena, vzal Jimmy Butler na svoje plecia zodpovednosť za Chicago v pondelňajšom zápase basketbalovej NBA proti Charlotte a výsledok bol ohromujúci.Dvadsaťsedemročný krídelník nastrieľal 52 bodov, pridal 12 doskokov, 6 asistencií, 3 zisky; premenil 15 z 24 striel, 21 z 22 trestných hodov a stal sa ôsmym hráčom v tomto ročníku s pokorenou 50-bodovou métou. Bulls zvíťazili 118:111.skonštatoval podľa AP tréner Fred Hoibergpridal hrdina večera, ktorý za vlastným kariérnym maximom zo 14. januára 2016 zaostal o jediný bod.Stratil šesť lôpt, iba 6 z 24 jeho zakončení v zápase proti Washingtonu skončilo v koši, líder Houstonu James Harden však napriek tomu dosiahol ako prvý hráč v klubovej histórii tretie triple-double za sebou a celkovo deviate v ročníkupodotkol zvyčajný líder Rockets (v pondelok 23 bodov, 10 asistencií, 10 doskokov) mysliac najmä na 31-bodového náhradníka Erica Gordona.