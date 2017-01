Víťazná Velez-Zuzulová mala ísť k lekárovi, nie na kopec

Autor: SITA, dnes 21:45

Veronika Velez-Zuzulová priznala, že tieto preteky sú náročné za každých okolností, nieto ešte v jej zlom zdravotnom stave.

Slovenská lyžiarka Veronika Velez-Zuzulová pretekala v Záhrebe aj napriek zlému zdravotnému stavu. Foto: archívne, SITA/AP

ZÁHREB 3. januára (WebNoviny.sk) - Dusivý kašeľ po takmer prebdenej noci a celková slabosť organizmu. To je diagnóza, s ktorou sa chodí k lekárovi, nie na kopec lyžovať. Veronika Velez-Zuzulová však mala pred sebou veľký cieľ.Slalom v Záhrebe bol doteraz jedným z tých, kde si až tak veľa radosti z dobrých výsledkov nevyužila. Jedno tretie miesto za 10 rokov na Sljeme bolo pre stálicu svetového slalomu málo. A v utorok to zmenila vo veľkom štýle. Priali jej aj okolnosti, keďže suverénka ostatných 3-4 sezón Američanka Mikaela Shiffrinová aj ďalšia veľká súperka Švajčiarka Wendy Holdenerová nedokončili už v 1. kolo.Veronika v ňom excelovala, keď v najdlhšom slalome v kolotoči SP a na svahu, kde jazdia Svetový pohár aj muži, ako jediná reálne atakovala jednu minútu a utvorila si potrebný náskok do druhej jazdy. V ňom to na úvodnej strmine opäť "rozbalila" naplno a hoci v cieľovom hangu jej už dochádzali sily, potrebný náskok si uchovala. Jej radosť v cieli bola o to väčšia, že na stupňoch pre víťazky skončila hneď za ňou krajanka Petra Vlhová.Na kopci nad Záhrebom sa zrodilo historické víťazné double v podaní Sloveniek okorenené tretím miestom Češky Šárky Strachovej. V cieli im aplaudovalo 7500 divákov. Za víťazstvo na prestížnych pretekoch Snow Queen Trophy sa dáva korunka pre jej kráľovnú, ktorá je teraz po prvý raz zo Slovenska.uviedla Veronika Velez-Zuzulová pre slovenské médiá.K svojmu heroickému výkonu, keď bola počas pretekov limitovaná zdravotným stavom, ďalej povedala:Velez-Zuzulová priznala, že tieto preteky sú náročné za každých okolností, nieto ešte v jej zlom zdravotnom stave.pokračovala slalomová stálica.Do nedele by bola rada opäť fit, lebo Svetový pohár v slalome pokračuje v rýchlom slede pretekmi v Maribore. Bolo by škoda, ak by tam nemohla podať stopercentný výkon, keďže momentálne znížila náskok suverénky Shiffrinovej v hodnotení slalomu v SP zo 110 na 10 bodov.dodala unavená, ale šťastná víťazka.