Video: Torontskí 'jašteri' boli v San Antoniu bezzubí

dnes 08:16

Spurs zdolali Raptors 110:82, hostia zaostali za svojím streleckým priemerom až o 29 bodov.

Najlepší strelec San Antonia Kawhi Leonard. San Antonio, 3. januára 2016. Foto: SITA/AP

NEW YORK 4. januára (WebNoviny.sk) - Len 82 nastrieľaných bodov v utorňajšom zápase pod košmi San Antonia je tohtosezónne strelecké minimum basketbalistov Toronta Raptors v NBA. "Jašteri" boli na palubovke Spurs takmer bezzubí: premenili iba 31 z 83 pokusov z hry, za svojím priemerom zaostali až o 29 bodov a odišli s výpraskom 82:110.nemohol to vari jasnejšie pomenovať rozohrávač Kyle Lowry, ktorého Spurs udržali na 6 bodoch za 29 minút na ihrisku pri streľbe 0/7 spoza trojkového oblúka. Nebyť solídneho výkonu DeMara DeRozana (26 bodov, z hry 12/21), Raptors by opustili Texas s ešte väčšou nakladačkou.vysvetľoval pivot Pau Gasol.Hostia odmietali reči o únave, hoci odohrali šiesty zápas vonku za dvanásť dní. San Antonio predviedlo 55-percentnú úspešnosť streľby z hry a dovedna 32 asistencií svedčí o kolektívnom výkone mužstva.podotkol 23-bodový LaMarcus Aldridge. Ešte o dva viac dal najlepší strelec tímu Kawhi Leonard. Po pomalšom rozbehu vo svojom AT&T Center (4-4) zvíťazili Spurs už v ôsmom domácom zápase za sebou.