V čom hľadať úspech slovenských slalomárok?

Autor: Mimi Šramová, dnes 13:37

Pýtali sme sa športového psychológa a pedagóga Igora Rakovského.

Konečne sa to podarilo! Naše najlepšie slalomárky dosiahli slovenský historický zázrak, pretože dominovali v záhrebskom slalome a obsadili prvé dve miesta na pódiu pre najlepších zo svetovej špičky. Veronika Velez-Zuzulová slalom jasne vyhrala a zajazdila najrýchlejšie prvé kolo. V poradí druhá Petra Vlhová bola pre zmenu najrýchlejšia v druhom kole.Takýto nádherný výsledok v silnej svetovej konkurencii je obrovským úspechom Sloveniek, ktoré nechali za sebou celú plejádu výborných pretekárok, napríklad z takých typicky alpských krajín ako sú Rakúsko, Švajčiarsko, Francúzsko alebo Taliansko. V týchto alpských krajinách sú totiž predpoklady na lyžovanie a výchovu talentov v lyžovaní nepomerne lepšie, ako u nás na Slovensku. Celá športová verejnosť sa pýta napríklad:Veronika a Petra dosahujú momentálne svetovú výkonnosť. Vzhľadom na ich cestu za súčasnými úspechmi majú veľa spoločného, ale aj veľa rozdielneho.Obe naše slalomárky sú príjemné, priateľské a skromné. Zhodné u nich určite je, že tak Veronika a aj Petra začínali na slovenských kopcoch pod vedením slovenských trénerov lyžovania a to za neskutočnej podpory svojich rodičov. Obe sú ctižiadostivé a ochotné podstúpiť tvrdú prípravu, ako základ, na dosahovanie najvyšších cieľov v ich športe. Na druhej strane sú Veronika a aj Petra veľmi úprimne sebakritické. Po pretekoch neskrášľujú nič a vyjadrujú otvorene nespokojnosť s nedostatkami v súvislosti s ich výkonmi.Z krátkodobých neúspechov sa snažia obe rýchlo poučiť. Sebakritika ich motivuje do ďalšej práce na zlepšovaní ich výkonnosti. Do budúcnosti sa pozerajú v zásade optimisticky. Pred pretekmi sú vždy odhodlané, ísť bez obáv "na plno do toho", ako ich nasadenie obe naše najlepšie lyžiarky zvyknú vyjadrovať.Tak Veronika ako aj Petra majú k dispozícii obetavú a intenzívnu pomoc celých realizačných tímov, aby sa naše lyžiarky dostali tam, kde si my fanúšikovia tajne želáme. V Záhrebe sa jeden z týchto snov splnil, keď Veronika a Petra vystúpili spoločne na pódium najlepších. Veronika skončila ako víťazka a Petra bola druhá pretekárka v konečnom poradí.Rozdielností medzi Veronikou a Petrou je určite viac. Veronika je napríklad staršia, skúsenejšia a rozvážnejšia ako Petra. Veronika lyžuje už nejaký ten rôčik dlhšie na tej najvyššej úrovni vo svetovom lyžovaní. Sústavným zlepšovaním sa počas dlhých rokov, stupňovala Veronika svoju výkonnosť, až po momentálne vyvrcholenie jej kariéry v podobe zisku titulu "snežnej kráľovnej" lyžiarskeho slalomu v Záhrebe (na medveďom vršku).Petra má iný priebeh kariéry a je iný typ pretekárky ako je Veronika. Petra, na rozdiel od Veroniky, vystrelila minulú sezónu ako raketa so svojim talentom a to ju priviedlo až do momentálnej prvej desiatky svetového slalomu. Teda postup na rebríčku najlepších prišiel oveľa rýchlejšie, ako svojho času u Veroniky. Momentálne chýbajú Petre ešte dôležité skúsenosti a potrebná rozvaha, aké vlastní Veronika. Petra je ale na dobrej ceste, rýchlo si osvojiť chýbajúce schopnosti.Petra má neskutočnú výhodu v tom, že má vo svojej blízkosti takú skúsenú lyžiarku, akou je Veronika, ktorá už v rámci svojej dlhoročnej kariéry všetkým dokázala, že aj slovenská lyžiarka je schopná, vypracovať sa úspešne do svetovej lyžiarskej špičky.Niektorí pochybovači v minulosti neraz pochybovali nad Veronikinými schopnosťami. Takýto pochybovači nám nahovárali, že lyžiarka narodená na Slovensku to predsa nemôže dotiahnuť na špičkové miesta svetového lyžovania, ktoré mali dlho vyárendované silné pretekárky napríklad z alpských krajín. Už aj kvôli týmto pochybovačom si Veronika tieto neskutočné úspechy skutočne zaslúžila, ktoré za celé tie dlhé roky jej kariéry dosiahla. Všetci si pritom želáme, aby takýchto úspechov prišlo v budúcnosti ešte viac.Veronike úspechy nepadli zadarmo do lona. Naopak sú výsledkom tvrdej a húževnatej práce počas dlhých rokov od juniorského veku až po dnes. Veronika dosiahla v minulosti na pretekoch svetovej špičky v slalome – vrátane posledných pretekov v Záhrebe – neskutočných 29 pódiových umiestnení. Z toho 5 víťazstiev, 14 druhých miest a 10 tretích miest.Petra má tiež tvrdo odpracovaný základ svojej ešte mladej lyžiarskej kariéry. Nikto jej nedal zadarmo priepustku do svetovej lyžiarskej špičky. Petra svojimi výkonmi ukázala, že má očividne neskutočný talent, ktorého potenciál treba svedomito rozvíjať. Presne tak, ako treba napríklad profesionálne opracovať nejaký surový diamant, až do dokonalej perfektnosti. Teraz ide len o to, aby boli Petre umožnené potrebné podmienky na optimálny rozvoj jej talentu.Nikto dnes nemôže povedať, kam to Petra v budúcnosti ešte môže dotiahnuť vo svojej kariére. V každom prípade, talent na dlhú úspešnú kariéru Petra očividne má. Dokazujú to aj jej doterajšie skvelé úspechy jej krátkej kariéry. Od minulej sezóny až po posledné preteky v Záhrebe, dosiahla Petra pri pretekaní vo svetovej špičke v slalome, krásnych 5 pódiových umiestnení a to: 1 víťazstvo, 1 druhé miesto a 3 tretie miesta.Potrebné by bolo, aby naša športová verejnosť nemusela v budúcnosti čítať v novinách, že tak Veronike ako aj Petre, strpčujú život funkcionári z vykúrených kancelárií slovenskej lyžiarskej asociácie s rôznymi byrokratickými konfliktami. Práve títo funkcionári by mali najlepšie vedieť, že súťaženie na svetovej úrovni potrebuje nikým nerušenú atmosféru pre naše úspešne lyžiarky a to, tak v príprave, ako aj v samotných pretekoch. Pretože len psychicky stabilné pretekárky sú schopné podávať optimálne výkony v silnej konkurencii.Do budúcnosti praje športová verejnosť obom našim hviezdičkám svetového lyžovania, tak Veronike ako aj Petre, ešte veľa takých krásnych úspechov, ako tento, ktorý dosiahli hneď na začiatku tohto roku 2017 v Záhrebe. Výkonnostné predpoklady na úspešne súťaženie očividne majú obe. Podporu rodiny majú tak Veronika ako aj Petra vynikajúcu. Hlavné je, aby obe dbali na vytváranie si optimálnej psychickej pohody, ktorá je základom pre úspešnú výkonnosť.V každom prípade, im slovenskí fanúšikovia do budúcnosti prajú, aby ich obchádzali choroby a zranenia. Fanúšikovia prajú obom našim lyžiarskym hviezdičkám tiež optimálnu pohodu v práci ich realizačných tímov a držia im palce k novým úspechom!