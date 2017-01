Slovensko privíta juniorské majstrovstvá sveta v biatlone

Autor: SITA, dnes 13:58

Foto: Ilustračné, SITA/AP

Ďalší krok k návratu Svetového pohára do Osrblia

Do Osrblia by malo zavítať okolo 400 mladých biatlonistov

BRATISLAVA 4. januára (SITA) - Biatlonový areál v Osrblí pri Brezne bude tento rok náhradným dejiskom majstrovstiev sveta juniorov a pretekárov do 23 rokov. Slovenské stredisko 22. - 28. februára zastúpi za ruských organizátorov, ktorí sa v decembri 2016 vzdali práva v súvislosti s odhaleniami o štátom riadenom dopingovom programe v krajine.Potvrdilo to oficiálne facebookové konto Medzinárodnej biatlonovej únie (IBU), ktorá stále hľadá náhradu za Ťumeň, odrieknutého usporiadateľa 8. kola Svetového pohára (9. - 12. marca). Nové dejisko by mali oznámiť čoskoro.," priblížila chronológiu diplomatického úspechu oficiálna stránka Slovenského zväzu biatlonu (SZB).Podľa prezidenta SZB Tomáša Fuska všetci členovia organizačného výboru aj prezídia pristúpili k rozhodovaniu zodpovedne, uvedomujúc si svoje možnosti a schopnosti. Ponuka na usporiadanie pretekov Svetového pohára neprišla. "," priznal pre SITA Fusko. MSJaK však vníma ako ďalší krok k návratu SP do Osrblia. "."V novembri 2016 IBU zverila Slovenskému zväzu biatlonu organizáciu juniorského a kadetského svetového šampionátu aj na február 2019. "" uvádza sa v tlačovej správe SZB. V Brezne - Osrblí sa 3. a 4. februára 2017, teda dva týždne pred MSJaK, uskutočnia aj preteky Pohára IBU.," priblížil Fusko. Do Osrblia by malo zavítať okolo 400 mladých biatlonistov. Slovensko nemá ako organizátor právo postaviť viac pretekárov. "," poznamenal šéf slovenského biatlonu.