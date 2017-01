Tande vyhral v Innsbrucku, je lídrom Turné štyroch mostíkov

Autor: SITA, dnes 16:59, aktualizované: dnes 19:37

Rozhodcovská komisia jury pre nevyhovujúce poveternostné podmienky napokon zrušila druhé finálové kolo a výsledky 1. kola uznala ako konečné.

Nór Daniel-André Tande sa stal víťazom pretekov v rakúskom Innsbrucku. Foto: SITA/AP

Na zlé podmienky doplatil Kraft

Mladší Prevc prišiel o prvenstvo

INNSBRUCK 4. januára (WebNoviny.sk) - Nór Daniel-André Tande sa stal na mostíku HS-130 v rakúskom Innsbrucku víťazom iba jednokolových stredajších tretích pretekov 65. ročníka Turné štyroch mostíkov (T4M) v skokoch na lyžiach, započítavaných aj do hodnotenia Svetového pohára (SP) 2016/2017. Dvadsaťdvaročnému rodákovi z Narviku (nar. 24. januára 1994) namerali 128,5 metra, za čo dostal od rozhodcov 125,7 bodu.Rozhodcovská komisia jury pre nevyhovujúce poveternostné podmienky napokon zrušila druhé finálové kolo a výsledky 1. kola uznala ako konečné. Druhý s odstupom 2,6 bodu skončil na Bergiseli Tandeho krajan Robert Johansson (133 m/123,1 b.). Tretí v pretekoch, ktoré výraznou mierou ovplyvnil vietor, bol s mankom 6,6 bodu prekvapujúco Rus Jevgenij Klimov (127 m/119,1 b.).Pre 22-ročného rodáka z Permu to bolo rovnako ako v prípadeJohanssona premiérové medailové umiestnenie v rámci SP.priznal víťazný Daniel-André Tande, ktorý si v 55. štarte na podujatí tohto rangu pripísal 9. pódiové umiestnenie (bilancia: 3 - 5 - 1).Štvrté miesto obsadil Poliak Kamil Stoch (120,5 m/117,4 b.), ktorý prišiel o vedúce postavenie v Turné - lídrom so súčtom 710,3 bodu z troch pretekov (ešte aj Oberstdorf a Garmisch-Partenkirchen) je už Tande. Dvojnásobný olympijský víťaz zo Soči 2014 Stoch má na severana minimálny odstup 1,7 bodu.Na veternúdoplatil domáci favorit Stefan Kraft, ktorého klasifikovali až na 18. priečke (116 m/103,3 b.): Rakúšan klesol v hodnotení T4M napozíciu, za Tandem zaostáva o 16,6 bodu.vyjadril sa pre portál orf.at Kraft, ale s optimizmom dodal:Obhajcu celkového triumfu na Turné a držiteľa veľkého krištáľového glóbusu za celkový triumf v SP Petra Prevca zo Slovinska klasifikovali v stredu v Innsbrucku na 19. priečke, v T4M je priebežne deviaty. Jeho mladší brat Domen Prevc bol na Bergiseli až 25. (v Turné je 14.) a zároveň prišiel aj o prvé miesto v priebežnej celkovej klasifikácii Svetového pohára 2016/2017, na ktorú sa posunul nórsky hrdina Tande so 632 bodmi po desiatich individuálnych súťažiach. Domen Prevc má o 36 bodov menej, tretí v poradí Kamil Stoch získal dosiaľ 533 bodov.Záverečné 4. preteky 65. ročníka Turné štyroch mostíkov sa uskutočnia tradične na "Troch kráľov" v piatok 6. januára na mostíku HS-140 v rakúskom Bischofshofene, kvalifikácia na spomenutú súťaž bude o deň skôr - vo štvrtok 5. 1. tiež od 16.45 h. Už po dvoch súťažiach T4M 2016/2017 bolo isté, že Nemec Sven Hannawald zostane naďalej jediný skokan na lyžiach v histórii, ktorý zvíťazil v jednom ročníku T4M na všetkých štyroch mostíkoch - dokázal to v jubilejnom 50. ročníku v sezóne 2001/2002.Ako je známe, v Oberstdorfe 30. decembra 2016 zvíťazil Rakúšan Stefan Kraft, na Nový rok v Ga-Pa i v stredu v Innsbrucku dominoval Nór Daniel-André Tande.