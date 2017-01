Video: Spurs prevalcovali Lakers, Denver úradoval v Londýne

Autor: SITA, dnes 10:56

Zápasy NBA sa hrali aj v Mexico City a Londýne, z triumfov sa tešili Dallas a Denver.

David Lee (10) zo San Antonia v súboji s hráčom Los Angeles Lakers Brandonom Ingramom počas štvrtkového zápasu NBA. San Antonio, 12. január 2017. Foto: SITA/AP

NEW YORK 13. januára (WebNoviny.sk) - Basketbalová NBA mala vo štvrtok deň otvorených dverí, dva zápasy sa konali na neamerickej pôde a tá svedčala Dallasu a Denveru. Coloradský tím potreboval návštevu Londýna, aby prerušil vlastnú čiernu šnúru piatich prehier, naopak, Indiana si do britskej metropoly prišla po prvú prehru po piatich víťazstvách. Nuggets vyhrali 140:112 aj vďaka 22 bodom Nikolu Jokiča a 18 v podaní ďalšieho Európana Danila Gallinariho.prehodil dobre naladený tréner Denveru Mike Malone, zatiaľ čo jeho náprotivok Nate McMillan netajil sklamanie:V Londýne sa hral zápas základnej časti NBA piaty rok za sebou, celkovo siedmy.Do Mexika zamierila NBA štvrtý raz a ponúkla o niečo vyrovnanejšiu partiu dvoch najslabších tímov Západnej konferencie. V Mexico City si spomenul na svoje lepšie dni Deron Williams. Jeho 23 bodov a 15 asistencií bolo kľúčom k úspechu Dallasu 113:108 proti Phoenixu.Mavericks ním odvrátili hrozbu štvrtej prehry za sebou.poznamenal tréner Dallasu Rick Carlisle. Williams zatienil aj predstavenie Devina Bookera, ktorý v záverečnej štvrtine nastrieľal 29 z 32 bodov Suns a celkovo sa zastavil na 39. Phoenix ešte bude mať šancu na mexický reparát, v sobotu v Mexico City bude čeliť San Antoniu.Spurs sú však rozbehnutí, vo štvrtok prevalcovali Los Angeles Lakers 134:94. Do zostavy Golden State sa po jednozápasovej absencii vrátil ostrostrelec Klay Thompson a 23 bodmi sa podieľal na pohodlnom víťazstve 127:107 nad Detroitom. Prekvapilo New Orleans, ktoré aj bez zraneného Anthonyho Davisa uspelo v Brooklyne 104:95. Nets prehrali ôsmy zápas v sérii, keď nedokázali zastaviť najmä 29-bodového Tyrekeho Evansa.