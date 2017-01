Danko sa stretol s Velez-Zuzulovou, tvrdo pohrozil asociácii

Autor: SITA, včera 12:13, aktualizované: včera 14:12

Šéf parlamentu a SNS Andrej Danko pohrozil Slovenskej lyžiarskej asociácii zastavením financovania.

Slovenská zjazdová lyžiarka Veronika Velez-Zuzulová, predseda NR SR Andrej Danko, minister obrany SR Peter Gajdoš a minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Plavčan počas tlačovej besedy pri príležitosti prijatia slovenskej zjazdárky Veroniky Velez-Zuzulovej v priestoroch Národnej rady SR. Bratislava, 16. január 2017. Foto: SITA/Marek Mrviš

Plavčan sa so SLA dohodol na rokovaniach

Stretnutie inicioval Danko

Reakcia Slovenskej lyžiarskej asociácie

BRATISLAVA 16. januára (WebNoviny.sk) - Predseda Národnej rady SR Andrej Danko v pondelok pohrozil Slovenskej lyžiarskej asociácii (SLA) zastavením financovania.vyhlásil Danko na tlačovom brífingu po stretnutí s úspešnou slovenskou reprezentantkou v alpskom lyžovaní Veronikou Velez-Zuzulovou, jej otcom a trénerom Timotejom Zuzulom, ako aj s Igorom Vlhom, otcom Petry Vlhovej.Podľa ministra školstva Petra Plavčana SLA nemá zosúladené stanovy s aktuálnym znením zákona o športe, čo môže po 31. januári vyvolať. Plavčan vyhlásil, že sa koncom decembra s vedením SLA stretol a údajne sa dohodli na ďalších expertných rokovaniach, ktoré by mohli problém vyriešiť.tvrdí šéf rezortu školstva.Financovanie samotných reprezentantov údajne ohrozené nie je.zopakoval Plavčan.Na stretnutí sa zúčastnil aj jeho vládny partner a stranícky kolega z SNS Peter Gajdoš, šéf ministerstva obrany, do kompetencie ktorého patrí aj riadenie Dukly Banská Bystrica. V jej štruktúrach financovania figurujú aj Velez-Zuzulová a Vlhová.odkázal Gajdoš slovenských slalomárkam.Pondelňajšie stretnutie podľa vlastných slov inicioval predseda parlamentu.skonštatoval Danko.Podnetom na stretnutie Andreja Danka so zástupcami dvojice elitných svetových slalomárok zo Slovenska boli neutíchajúce spory medzi SLA a Úsekom alpských disciplín SLA. Jedným z doteraz nedoriešených problémov je aj spomenuté zosúladenie stanov SLA so zákonom o športe, či aktuálne vyhrotenie situácie okolo reprezentačného štatútu, ktoré zástupcovia Velez-Zuzulovej a Vlhovej vo forme predloženej vedením SLA odmietli podpísať.informoval Andrej Danko a k sporom SLA verzus najlepšie slovenské slalomárky ďalej uviedol:Vedenie Slovenskej lyžiarskej asociácie zareagovalo na podnety, ktoré vzišli zo stretnutia šéfa NR SR a dvoch ministrov s Veronikou Velez-Zuzulovu, jej otcom Timotejom Zuzulom a Igorom Vlhom prostredníctvom tlačovej správy s vyjadrením šéfa SLA Františka Repku.píše sa vo vyhlásení Františka Repku aj pre agentúru SITA.Dotyčnou osobou mal na mysli Moniku Maršálekovú, bývalú podpredsedníčku Úseku alpských disciplín SLA a toho času generálnu riaditeľku sekcie štátnej starostlivosti o šport a mládež na ministerstve školstva. Maršáleková predtým bola na Konferencii SLA koncom mája 2016 odvolaná z postu podpredsedníčky ÚAD SLA, lebo pre vedenie asociácie sa stala nedôveryhodnou.Prezident SLA sa vyjadril aj k možnosti zastavenia financovia zo strany štátu.doplnil v reakcii SLA František Repka.