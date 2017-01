Video: Warriors zdolali Houston, najslabší tím NBA prekvapil

Autor: SITA, dnes 12:34

Houston v šlágri nestačil na Golden State.

Houston v šlágri Západnej konferencie podľahol basketbalistom Golden State 108:125. Foto: archívne, SITA/AP

NEW YORK 21. januára (WebNoviny.sk) - Basketbalisti najslabšieho tímu súčasnej NBA Brooklynu Nets vo veľkom štýle prerušili jedenásťzápasovú sériu prehier. V piatok nastrieľali do koša New Orleans v riadnom hracom čase až 143 bodov, domácim povolili o 29 menej.Všetkých jedenásť hráčov hostí sa zapísalo do streleckej listiny a až ôsmi dvojciferne, najlepší z nich Brook Lopez a Bojan Bogdanovič zhodne 23 bodmi. Brooklyn dosiahol len deviate víťazstvo v štyridsiatom druhom zápase ročníka.skonštatoval krídelník Caris LeVert, ktorý premenil všetkých šesť striel z hry.Houston v šlágri Západnej konferencie podľahol Golden State 108:125, keď premenil iba 7 z 35 striel za tri body, čo je jedna z jeho najúčinnejších zbraní.poznamenal rozohrávač James Harden.