Vlhovej nevyšiel obrák v Kronplatzi, víťazkou Brignoneová

Petra Vlhová si v siedmom obráku sezóny nevylepšila svoje maximum v podobe 8. miesta zo Söldenu a Semmeringu, ale výrazne za ním zaostala.

Petra Vlhová Foto: archívne, SITA/AP

Brignoneovej tretí triiumf v pretekoch o krištáľové glóbusy

Líderkou Svetového pohára je naďalej Shiffrinová

KRONPLATZ 24. januára (WebNoviny.sk) - Slovenská reprezentantka Petra Vlhová obsadila 24. priečku v utorkovom obrovskom slalome Svetového pohára alpských lyžiarok v stredisku Kronplatz v talianskych Dolomitoch. Vlhová v súčte oboch kôl zaostala o 3,13 s za víťaznou Federicou Brignoneovou. Zverenke talianskeho trénera Livia Magoniho Vlhovej preteky nevyšli podľa predstáv. Po 1. kole figurovala na 25. mieste, po dvadsiatej najlepšej druhej jazde poskočila iba o jednu priečku nahor a brala 7 bodov do hodnotenia SP aj disciplíny.Víťazkou sa stala Talianka Federica Brignoneová s náskokom 55 stotín sekundy pred Francúzkou Tessou Worleyovou a 57 stotín pred ďalšou Taliankou Martou Bassinovou.Brignoneová si pripísala tretí triiumf v pretekoch o krištáľové glóbusy v kariére a druhý v obrovskom slalome. Celkovo v kariére má na konte 14 pódiových umiestnení, jedno z tretích miest v obr. slalome pochádza aj z Jasnej 2016. V aktuálnej sezóne dosiaľ bola najvyššie šiesta v alpskej kombinácii vo Val d´Isere.uviedla 26-ročná Brignoneová na webe laola1.at.Dvadsaťjedenročná Liptáčka Vlhová si v siedmom obráku sezóny nielen že nevylepšila svoje maximum v podobe 8. miesta zo Söldenu a Semmerngu, ale výrazne za ním zaostala. Dvadsiate štvrté miesto je jej sezónne minimum, ak berieme do úvahy postupy do 2. kola.V hodnotení obrovského slalomu vo Svetovom pohári Vlhová klesla z trinástej na štrnástu priečku. Na čele je Worleyová s náskokom 120 bodov pred Shiffrinovou. Keďže do konca sezóny SP 2016/2017 zostáva odjazdiť už len dva obráky v Severnej Amerike, Worleyová má veľkú šancu na zisk malého glóbusu za celkový triumf v hodnotení disciplíny.Fenomenálna slalomárka Shiffrinová je naďalej líderkou celkového poradia SP s náskokom 130 bodov pred Švajčiarkou Larou Gutovou. Na tretiu priečku sa prebojovala Worleyová. Slovenky Veronika Velez-Zuzulová a Petra Vlhová uzatvárajú elitnú desiatku.