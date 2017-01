Usain Bolt sa musí rozlúčiť so zlatou medailou z OH 2008

Autor: SITA, dnes 16:25, aktualizované: dnes 19:23

Jamajskú štafetu z OH 2008 v Pekingu dodatočne diskvalifikovali.

Jamajský šprintér Usain Bolt. Foto: archívne, SITA/AP

LAUSANNE 25. januára (WebNoviny.sk) - Jamajský šprintér Usain Bolt sa musí rozlúčiť s jednou zo svojich deviatich zlatých olympijských medailí. O časť z jeho bohatej zbierky ho pripravil jeho krajan Nesta Carter, ktorý mal nepriaznivý výsledok analýzy kontrolnej B-vzorky z OH 2008 v Pekingu, a to znamená dodatočnú diskvalifikáciu pôvodne víťazného kvarteta na 4x 100 m.Tridsaťjedenročný atlét bol pozitívny na metylhexánamín. V pekinskom finále Carter rozbiehal jamajskú štafetu, kolík odovzdával Michaelovi Fraterovi, Bolt bežal tretí úsek a Asafa Powell finišoval vo vtedajšom svetovom rekorde 37,10. Zlato Jamajky teraz pripadlo Trinidadu a Tobagu, na striebornú pozíciu sa posunuli Japonci a na bronzovú Brazílčania.uviedol Medzinárodný olympijský výbor (MOV) v krátkom stanovisku.Carter bol spoločne s Boltom súčasťou troch víťazných štafiet v rade na atletických majstrovstvách sveta. Na šampionáte v roku 2011 Jamajčania vylepšili svoj rekord na 37,04 s. Na OH 2012 v Londýne utvorili nový rekord 36,84 s, ktorý dodnes nikto neprekonal. Zlato z Londýna si Jamajčania ponechajú.Nesta Carter teraz čelí zákazu činnosti od Medzinárodnej asociácie atletických federácií (IAAF). Pred komisiou MOV svedčil 17. októbra prostredníctvom videokonferencie. Šprintér vtedy tvrdil, že v roku 2008 užíval doplnky výživy, ktoré mu odporučil jeho tréner Stephen Francis.píše sa v rozhodnutí MOV.Metylhexanamín v čase testov priamo nefiguroval na zozname zakázaných látok, spadal však medzi substancie, ktoré majú podobnú chemickú štruktúru ako tie, ktoré boli na červenej listine. Carter sa ešte môže s odvolaním obrátiť na Športový arbitrážny súd (CAS) vo švajčiarskom Lausanne.