Video: Harden sa odtrhol z reťaze, napísal históriu NBA

Rozohrávač tímu Houston Rockets sa stal prvým hráčom v histórii súťaže s dvoma 50-bodovými triple-double v jednej sezóne.

Rozohrávač James Harden v drese tímu Houston Rockets. Foto: SITA/AP

NEW YORK 28. januára (WebNoviny.sk) - Americký basketbalista James Harden nastrieľal 51 bodov, doskočil 13 lôpt a pridal 13 asistencií v piatkovom zápase NBA. Jeho Houston zvíťazil vo Philadelphii 123:118.Dvadsaťsedemročný rozohrávač sa stal prvým hráčom v histórii súťaže s dvoma 50-bodovými triple-double v jednej sezóne. Ešte v posledný deň kalendárneho roka 2016 sa proti New Yorku zaskvel 53 bodmi, 16 doskokmi a 17 asistenciami.skonštatoval tréner zdolaných Brett Brown.poznamenal Harden.Obhajca titulu Cleveland po troch prehrách v sérii a doteraz celkovo siedmich v januári zdolal Brooklyn 124:116.podotkol krídelník LeBron James, ktorý nastrieľal 31 bodov a pridal 11 asistencií.Cavaliers napriek nevydarenému vstupu do roka 2017 stále zostávajú na čele Východnej konferencie (31-14) pred Torontom (29-18).