Gutová víťazkou zjazdu v Cortine, Vonnová opäť spadla

Autor: SITA, dnes 13:04

Lara Gutová piatym prvenstvom v tejto sezóne skresala náskok Američanky Mikaely Shiffrinovej na čele celkovej klasifikácie Svetového pohára na 30 bodov.

Švajčiarska lyžiarka Lara Gutová. Foto: SITA/AP

CORTINA D'AMPEZZO 28. januára (WebNoviny.sk) - Obhajkyňa veľkého glóbusu Lara Gutová triumfovala v sobotňajšom zjazde v talianskom stredisku Cortina d'Ampezzo v rámci Svetového pohára alpských lyžiarok.Dvadsaťpäťročná Švajčiarka zvládla 2,6 km dlhú trať za 1:37,08 min a tešila sa zo svojho 23 víťazstva v pretekoch SP v kariére, siedmeho v zjazde. Bronzová medailistka v tejto disciplíne zo ZOH 2014 v Soči zdolala o päť stotín sekundy domácu aktérku Sofiu Goggiovú, na treťom mieste zaostala o 47 stotín priebežná líderka hodnotenia zjazdu Slovinka Ilka Štuhecová.Gutová piatym prvenstvom v tejto sezóne (prvým v zjazde) skresala náskok Američanky Mikaely Shiffrinovej na čele celkovej klasifikácie SP na 30 bodov. V poradí zjazdu jej tiež patrí druhá priečka, na spomenutú Štuhecovú má však odstup až 77 bodov. Do konca ročníka lyžiarky absolvujú už len dva zjazdy - 4. marca v juhokórejskom Čongsone a 15. marca v americkom Aspene.Sobotňajší ostrý zjazd rovnako ako piatkový tréning nedokončila po páde americká hviezda Lindsey Vonnová. Navrátilkyňa do kolotoča SP po zranení stratila kontrolu nad lyžami v hornej časti svahu Olympia delle Tofane v ľavotočivej zákrute a skončila v ochrannej sieti. Na tom istom mieste spadla aj v piatok. Pád zrejme nebol vážny, pretože Vonnová vstala a zlyžovala svah do priestoru cieľa. Pred incidentom mala na konte priebežne najlepší čas.