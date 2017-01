Video: Francúzi zdolali Nórov, stali sa majstrami sveta

Autor: SITA, včera 20:03

Nóri napriek finálovej prehre s Francúzmi dosiahli svoj najväčší úspech v histórii svetových šampionátov.

Radosť francúzskych hádzanárov po finálovom zápase na majstrostvách sveta, v ktorom zdolali Nórov 33:26. Paríž, 29. január 2017. Foto: SITA/AP

PARÍŽ 29. januára (WebNoviny.sk) - Hádzanári Francúzska sa naďalej môžu pýšiť titulom svetových šampiónov. Zverenci trénerskej dvojice Didier Dinart - Guillaume Gille zdolali v nedeľňajšom finále na XXV. majstrovstvách sveta mužov v Paríži hráčov Nórska 33:26 (18:17) a v domácom prostredí obhájili prvenstvo spred dvoch rokov. Reprezentantisi vybojovali šiesty titul z MS a celkovo jubilejnú 10 medailu (6 - 1 - 3).Francúzi prešli turnajom bez jediného zaváhania, víťazne zvládli všetkých deväť duelov - päť v základnej skupine a štyri vo vyraďovacej časti. Svoju siedmu finálovú účasť premenili na šieste zlato (1995, 2001, 2009, 2011, 2015, 2017). V počte víťazných trofejí sú najúspešnejším tímom v histórii. V rozhodujúcom súboji o titul neuspeli len v roku 1993 proti Rusom (19:28).Nóri napriek finálovej prehre dosiahli svoj najväčší úspech v histórii svetových šampionátov. Z premiérovej účasti v boji o titul si odniesli striebro, čo je ich zatiaľ jediný kov. Doteraz skončili najlepšie na 6. mieste v roku 1958. Zverenci trénera Christiana Bergeho pritom štartovali na MS 2017 vďaka voľnej karte, keď v play-off kvalifikácie ich vyradili Slovinci. Na turnaji prehrali len dvakrát - v základnej skupine a potom až vo finále. V oboch prípadoch so staronovým šampiónom Francúzskom (28:31 a 26:33).Bronzové medaily získali na MS 2017 získali Slovinci. Zverenci trénera Veselina Vujoviča zvíťazili v sobotňajšom stretnutí o 3. miesto v parížskej AccorHotels Arene nad Chorvátmi tesne 31:30 (13:18), keď v záverečnej dvadsaťminútovke predviedli obrat zo stavu 16:24. Slovinskí hádzanári sa tešili zo svojej prvej medaily na svetovom šampionáte.Slovensko chýbalo na MS 2017, keďže nepostúpilo už z I. fázy kvalifikácie.

FINÁLE (PARÍŽ):



Francúzsko - Nórsko 33:26 (18:17)

- Francúzi sa stali majstrami sveta 2017



Zostavy a góly:

Francúzsko: Gérard, Omeyer - Remili 4, Nyokas, Narcisse 2, N. Karabatič 6, Mahé 5/3, N´Guessan, Accambray, Abalo 1, Sorhaindo 3, Guigou 5/2, Fabregas 2, Dipanda, Porte 5, Mem

Nórsko: Christensen, Bergerud - Sagosen 1, Hykkerud, Myrhol 4, Överby, Tönnesen 5, Jöndal 2, Björnsen 4, Lindboe, Gullerud 1, Röd, O´Sullivan 1, Tangen 3, Johannessen 1, E. L. Hansen 4



pok. hody: 7/5 - 0, vylúčení: 1 - 2, rozhodovali: Gjeding a Hansen (obaja Dán.), 15 609 divákov

Aktéri začali vo vysokom tempe, vo vedení sa najskôr striedali, ale potom Nóri v 9. min ako prví získali dvojgólový náskok (6:4). Po štvrťhodine hry vyhrávali už 10:7 a do francúzskej bránky sa namiesto Omeyera dostal Gérard. Práve jeho zákroky pomohli domácim k vyrovnaniu na 16:16 v 29. min, tesne pred polčasovým klaksónom ešte Porte po rýchlej kontre naklonil skóre na stranu obhajcu (18:17).Francúzi vstúpili do druhého dejstva dvoma gólmi a v 37. min mali k dobru už sľubný náskok 23:18. Nóri nedisciplinovanou hrou v útoku pomohli naštartovať súpera. Rozbehnutí domáci v ďalšom priebehu už držali taktovku vo svojich rukách.Do záverečnej desaťminútovky išli za stavu 29:23 a na ceste za vytúženou trofejou ich nepribrzdil ani oddychový čas Nórska. Aj po ňom sa severania trápili v útoku, keď ťažko hľadali recept na Gérarda. Francúzi v 53. min zvýšili na 31:23 a potom si už mohli až do konca vychutnávať ovácie publika.