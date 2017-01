Video: LeBron má 20 000 bodov, v Atlante štyri predĺženia

Autor: SITA, dnes 07:46, aktualizované: dnes 09:27

Russell Westbrook sa blysol už 24. triple-double v sezóne, ale Oklahoma prehrala na palubovke Clevelandu 91:107.

LeBron James má na konte ako 8. najlepší strelec v dejinách NBA celkovo 27 938 bodov. Cleveland, 29. januára 2017. Foto: SITA/AP

NEW YORK 30. januára (WebNoviny.sk) - Basketbalisti Clevelandu v závere nevydareného januára v NBA konečne predviedli plnokrvný výkon a zdolali Oklahomu 107:91. Cavaliers prekonali už 24. triple-double hosťujúceho Russella Westbrooka v ročníku najmä vďaka double-double Kyrieho Irvinga a LeBrona Jamesa.skonštatoval James, ktorého tím prehral v úvodnom kalendárnom mesiaci roka 2017 až sedem zápasov. Tridsaťdvaročný krídelník sa stal v nedeľu prvým hráčom v klubovej histórii s 20-tisíc nastrieľanými bodmi. Pred zápasom ich potreboval šesť na pokorenie míľnika, napokon ich dal dvadsaťpäť a pridal aj 14 doskokov.Druhým mužom v rebríčku Cavs je litovský legendárny pivot Žydrunas Ilgauskas - s 10 616 bodmi.pripomenul James.Cleveland sa stal šestnástym klubom v NBA s 20-tisícovým strelcom. James má na konte ako 8. najlepší strelec v dejinách NBA celkovo 27 938 bodov, zvyšné dosiahol vo farbách Miami Heat v rokoch 2010 - 2014.Golden State Warriors aj bez Stephena Curryho bojujúceho s črevnou chrípkou zvíťazili v Portlande 113:111. Dráma v Atlante vyvrcholila až vo štvrtom predĺžení, v ktorom Hawks prekonali New York Knicks 12:9 a celkovo 142:139. Hosťom nestačilo 45 bodov Carmela Anthonyho.