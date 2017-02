Video: Leonard zatienil Westbrooka, Lowry hrdinom Toronta

Autor: SITA, dnes 09:16, aktualizované: dnes 09:27

Tréner Spurs Gregg Popovich si pripísal 1126. víťazstvo v kariére a už ho len jedno delí od vyrovnania rekordu Jerryho Sloana v počte úspechov na lavičke jedného tímu.

Kyle Lowry počas utorkového zápasu NBA, v ktorom 4,3 sekundy pred koncom predĺženia rozhodol o víťazstve Toronta nad New Orleans. Toronto, 31. január 2017. Foto: Nathan Denette/The Canadian Press via AP

NEW YORK 1. februára (WebNoviny.sk) - Basketbalisti San Antonio nedovolili Russellovi Westbrookovi ani jeden bod v záverečnej štvrtine utorňajšieho zápasu NBA s Oklahomou a odmenou im bolo víťazstvo 108:94. Najúdernejšia zbraň Thunder aj tak dosiahla 27 bodov a 14 asistencií, ale 36 bodmi ju zatienil Kawhi Leonard a disciplinovanou obranou celý tím Spurs.priznal Leonard. Tréner Spurs Gregg Popovich si pripísal 1126. víťazstvo v kariére a už ho len jedno delí od vyrovnania rekordu Jerryho Sloana v počte úspechov na lavičke jedného tímu.Bradley Beal udržal krok s Carmelom Anthonym, jeho Washington zlepšil po dvoch štvrtinách obranu a dosiahol v súboji s New York Knicks 12. januárové víťazstvo, čím sa môže v súťaži pochváliť už iba Golden State. Wizards natiahli šnúru domácich úspechov na 15. V utorok im pomohlo aj polčasové umývanie hláv od trénera Scotta Brooksa.prezradil Beal, ktorý 28 bodmi o dva prevýšil hviezdu hostí Anthonyho.Hrdinom zápasu Toronta s New Orleans bol Kyle Lowry, ktorý v predĺžení 4,3 s pred jeho koncom rozhodol o víťazstve Raptors 108:106 a celkovo zaznamenal 33 bodov a 10 asistencií. A to domáci po dvoch štvrtinách zaostávali o 14 bodov a štvrtý zápas za sebou nemali k dispozícii svojho lídra DeMara DeRozana. Napokon sa tešili zo svojho prvého víťazstva po predlžení v tejto sezóne.zhodnotil Lowry.