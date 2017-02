Učastník štyroch olympiád Jagnešák skončil vo väzbe

Autor: SITA, dnes 11:14, aktualizované: dnes 20:13

Milana Jagnešáka zadržala Národná kriminálna agentúra (NAKA) uplynulý víkend počas razií zameraných na členov podsvetia zo skupiny takáčovcov.

Milan Jagnešák je predseda Slovenského zväzu bobistov, v tomto odvetví reprezentoval Slovensko na zimných olympijských hrách v Salt Lake City 2002, Turíne 2006, Vancouveri 2010 a Soči 2014, po ktorých ukončil kariéru. Foto: archívne, SITA/Marko Erd

Zadržali ho počas razií na takáčovcov

SOV sa dištancuje od prípadných nezákonných aktivít Jagnešáka

BRATISLAVA 1. februára (WebNoviny.sk) - Predseda Slovenského zväzu bobistov a účastník štyroch zimných olympijských hier Milan Jagnešák skončil vo väzbe.V stredu podvečer o tom rozhodol sudca Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Banskej Bystrici, agentúru SITA informovala hovorkyňa ustanovizne Katarína Kudjáková.Jagnešáka zadržala Národná kriminálna agentúra (NAKA) uplynulý víkend počas razií zameraných na členov podsvetia zvaných takáčovci. Obvinení sú stíhaní pre trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny a iných súvisiacich trestných činov, ako je vydieranie, hrubý nátlak, poškodzovanie cudzej veci a iné. Dôvodom na väzbu je obava, že by mohli ujsť, pokračovať v trestnej činnosti a ovplyvňovať svedkov. Podľa prokuratúry trestnú činnosť páchali od roku 2009 do súčasnosti. Zadržali ich pri policajnej akcii Aladin v nedeľu 29. januára. Podľa obhajcov všetci trinásti zadržaní, z ktorých na šiestich vrátane Jagnešáka uvalili väzbu, obvinenia odmietli. Okrem toho ďalších osem osôb stíhajú na slobode.Minulý rok sa neúspešne uchádzal o post lídra SOV, Františka Chmelára nahradil jeden z jeho troch súperov Anton Siekel. Štyridsaťsedemročný rodák z oravských Rabčíc získal iba 5 hlasov.uviedol SOV.Jagnešák je predseda Slovenského zväzu bobistov, v tomto odvetví reprezentoval Slovensko na zimných olympijských hrách v Salt Lake City 2002, Turíne 2006, Vancouveri 2010 a Soči 2014, po ktorých ukončil kariéru. Už pred kandidatúrou na prezidenta SOV však naznačil možnosť návratu do tobogánov.povedal po voľbách Jagnešák.SOV sa dištancuje od prípadných nezákonných aktivít Milana Jagnešáka, ktorý v minulosti podnikal so súkromnou bezpečnostnou agentúrou.stojí vo vyhlásení SOV.