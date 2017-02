Učastníka štyroch olympiád Jagnešáka zadržala polícia

Autor: SITA, dnes 11:14

Milana Jagnešáka zadržala Národná kriminálna agentúra (NAKA) uplynulý víkend počas razií zameraných na členov podsvetia zo skupiny takáčovcov.

Milan Jagnešák je predseda Slovenského zväzu bobistov, v tomto odvetví reprezentoval Slovensko na zimných olympijských hrách v Salt Lake City 2002, Turíne 2006, Vancouveri 2010 a Soči 2014, po ktorých ukončil kariéru. Foto: archívne, SITA/Marko Erd

Zadržali ho počas razií na takáčovcov

SOV sa dištancuje od prípadných nezákonných aktivít Jagnešáka

BRATISLAVA 1. februára (WebNoviny.sk) - V novembri kandidoval na pozíciu prezidenta Slovenského olympijského výboru (SOV), teraz má Milan Jagnešák problémy so zákonom.Účastníka štyroch zimných olympijských hier podľa portálu pluska.sk zadržala Národná kriminálna agentúra (NAKA) uplynulý víkend počas razií zameraných na členov podsvetia zo skupiny takáčovcov. Potvrdilo to aj vyhlásenie Slovenského olympijského výboru (SOV), v ktorom je Jagnešák členom komisie športovcov.Minulý rok sa neúspešne uchádzal o post lídra SOV, Františka Chmelára nahradil jeden z jeho troch súperov Anton Siekel. Štyridsaťsedemročný rodák z oravských Rabčíc získal iba 5 hlasov.uviedol SOV.Jagnešák je predseda Slovenského zväzu bobistov, v tomto odvetví reprezentoval Slovensko na zimných olympijských hrách v Salt Lake City 2002, Turíne 2006, Vancouveri 2010 a Soči 2014, po ktorých ukončil kariéru. Už pred kandidatúrou na prezidenta SOV však naznačil možnosť návratu do tobogánov.povedal po voľbách Jagnešák.SOV sa dištancuje od prípadných nezákonných aktivít Milana Jagnešáka, ktorý v minulosti podnikal so súkromnou bezpečnostnou agentúrou.stojí vo vyhlásení SOV.