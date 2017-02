Kuzminovú trápi kašeľ, jej štart v Osrblí je zatiaľ neistý

Autor: SITA, dnes 14:24

Anastasia Kuzminová vynechá preteky Svetového pohára v Pjongčangu.

Slovenská biatlonistka Anastasia Kuzminová. Foto: archívne, SITA/AP

Kuzminová sa sústredí na majstrovstvá sveta

V Pjongčangu budú zrejme chýbať viacerí svetoví biatlonisti

BANSKÁ BYSTRICA 1. februára (WebNoviny.sk) - Najúspešnejšia slovenská biatlonistka Anastasia Kuzminová sa stále borí so zdravotnými problémami. Po návrate z materskej dovolenky je jej maximom v aktuálnej sezóne 2016/2017 šieste miesto v rýchlostných pretekoch v slovinskej Pokljuke.V Novom Meste na Morave nútene pauzovala pre zdravotné problémy, Oberhof cielene vynechala a po chorobe ladila formu. V nemeckom Ruhpoldingu bola jej najlepším umiestnením tridsiata pozícia v stíhacích pretekoch a priamo v talianskej Anterselve opäť dostala virózu i horúčky, takže musela odcestovať domov.priblížila dvojnásobná olympijská víťazka na stredajšej tlačovej konferencii v Banskej Bystrici, kde zároveň podpísala spoluprácu s automobilovým predajcom o zapožičaní automobilov.Kuzminová je nateraz prihlásená na preteky IBU Cup-u v Osrblí, ktoré sa konajú tento piatok a sobotu. Či sa však postaví na štart, je zatiaľ otázne. Rozhodnutie padne až vo štvrtok popoludní.dodala Kuzminová.Naturalizovaná Banskobystričanka upriamuje pozornosť najmä na blížiace sa majstrovstvá sveta v biatlone, ktoré sa konajú v rakúskom Hochfilzene od 9. do 19. februára. Tu by sa chcela predstaviť vo všetkých disciplínach, teda aj v miešanej a ženskej štafete.prezradila Anastasia Kuzminová.Viacerí svetoví biatlonisti v súčasnosti zvažujú štart v siedmom kole Svetového pohára v juhokórejskom Pjongčangu, kde sa budú o rok konať zimné olympijské hry. V aktuálnej sezóne sú na programe tieto preteky na začiatku marca po skončení majstrovstiev sveta.Do Južnej Kórey napokon neodcestuje ani Kuzminová, ktorá svoje rozhodnutie odôvodnila oslabenou imunitou: