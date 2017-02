Bol by to zázrak, hovorí Velez-Zuzulová o zisku glóbusu

Autor: SITA, dnes 14:54

Veronika Velez-Zuzulová prehovorila o finálovej prehre s Mikaelou Shiffrinovou v Štokholme.

Slovenská lyžiarka Veronika Velez-Zuzulová. Foto: archívne, SITA/AP

Opísala chybu z druhej finálovej jazdy

Vo štvrťfinále vyradila Vlhovú

Na slalomový glóbus už nemyslí

ŠTOKHOLM 1. februára (WebNoviny.sk) - Veronika Velez-Zuzulová v utorok podvečer v Štokholme znova potvrdila, že paralelný slalom má v obľube. Zo štyroch súpriek, ktoré sa jej postavili do cesty v atraktívnej vyraďovacej súťaži, si poradila s tromi. Premožiteľku našla až vo finále, kde ju zdolala fenomenálna Američanka Mikaela Shiffrinová.V prvej jazde bola mladšia súperka rýchlejšia o 10 stotín sekundy, v druhej to bolo dlho vyrovnané, ale záver ambiciózna Slovenka tesne nezvládla. Vo veľkej rýchlosti vyšla z trate.opísala Velez-Zuzulová pre agentúru SITA.Zároveň dodala, že preteky na krátkej 180 m dlhej trati na kopci Hammarbybacken boli náročné na koncentráciu, ale aj fyzičku v zmysle rýchleho diania.prezradila 32-ročná Slovenka.V prvom kolev Štokholme si Velez-Zuzulová hladko poradila so Švajčiarkou Denise Feierabendovou.Vo štvrťfinále na ňu čakala krajanka Petra Vlhová. Bola to značne nečakaná situácia - jedna Slovenka totiž musela vyradiť druhú. Skúsenejšia napokon zdolala menej skúsenú.uviedla Velez-Zuzulová.Formát paralelných slalomových pretekov je pre pretekárky aj divákov veľmi atraktívny. Podľa Velez-Zuzulovej v budúcnosti môže vzniknúť aj samostatná séria takýchto pretekov v rámci Svetového pohára.podotkla slovenská slalomová stálica.Najlepšie slalomárky majú za sebou 8 z 10 podujatí Svetového pohára v sezóne 2016/2017. A pohľad na poradie hodnotenia disciplíny je veľavravný: na čele Mikaela Shiffrinová s náskokom 145 bodov pred Velez-Zuzulovou. Tá má zasa k dobru 100 bodov pred Švajčiarkou Wendy Holdenerovou.Vzhľadom na to, že v hre je už len 200 bodov za zostávajúce slalomy v amerických strediskách Squaw Valley a Aspene, karty sú, zdá sa, vopred rozdané.skonštatovala Velez-Zuzulová.V krátkosti sa vrátila aj k nedávnym zdravotným problémom, ktoré ju chytili práve počas najnáročnejšej časti sezóny na prelome rokov, keď v rozpätí 13 dní absolvovala štyri slalomy SP, pričom v Záhrebe s dusivým kašľom celkovo triumfovala a v Semmeringu skončila druhá poznamenala slovenská lyžiarka.V závere sezóny ju však predsa len čaká ešte jeden vrchol a nie hocijaký - majstrovstvá sveta. Vo švajčiarskom St. Moritzi urobí 18. februára všetko preto, aby si splnila sen o medaile z vrcholného podujatia.rozlúčila sa Veronika Velez-Zuzulová.