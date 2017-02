Farkašová získala päť medailí na majstrovstvách sveta

Autor: SITA, dnes 15:53

Šampionát v Tarvisiu prial slovenskej výprave od úvodného dňa, domov si odniesla až deväť medailí.

Slovenská zjazdová lyžiarka Henrieta Farkašová a navádzačka Natália Šubrtová počas tlačovej konferencie Slovenského paralympijského výboru (SPV) po návrate reprezentácie telesne a zrakovo znevýhodnených lyžiarov z majstrovstiev sveta v talianskom Tarvisiu. Bratislava, 1. február 2017. Foto: SITA/Marko Erd

Krako vyjazdil tri medaily

Pohľad na medaily slovenskej zjazdovej lyžiarky Henriety Farkašovej počas tlačovej konferencie Slovenského paralympijského výboru (SPV) po návrate reprezentácie telesne a zrakovo znevýhodnených lyžiarov z majstrovstiev sveta v talianskom Tarvisiu. Bratislava, 1. február 2017. Foto: SITA/Marko Erd

Slovenský paralympionik Jakub Krako a navádzač Branislav Brozman počas tlačovej konferencie Slovenského paralympijského výboru (SPV) po návrate reprezentácie telesne a zrakovo znevýhodnených lyžiarov z majstrovstiev sveta v talianskom Tarvisiu. Bratislava, 1. február 2017. Foto: SITA/Marko Erd

Viacerí Slováci zaostali len tesne za stupňami víťazov

Slovenský paralympionik Miroslav Haraus a navádzač Maroš Hudík počas tlačovej konferencie Slovenského paralympijského výboru (SPV) po návrate reprezentácie telesne a zrakovo znevýhodnených lyžiarov z majstrovstiev sveta v talianskom Tarvisiu. Bratislava, 1. február 2017. Foto: SITA/Marko Erd

BRATISLAVA 1. februára (WebNoviny.sk) - Deväť medailí počas siedmich dní. Slovenská výprava na práve skončených majstrovstvách sveta telesne a zrakovo znevýhodnených lyžiarov v Taliansku sa môže pochváliť fantastickou bilanciou. Najviac cenných kovov - až päť - získala Henrieta Farkašová s navádzačkou Natáliou Šubrtovou.Šampionát v Tarvisiu prial slovenskej výprave od úvodného dňa. Medzi zrakovo znevýhodnenými ženami sa v zjazde o striebornú medailu postarala Henrieta Farkašová s navádzačkou Natáliou Šubrtovou. Päťnásobná paralympijská víťazka postupne pridala ešte ďalšie štyri medaily zo super G, superkombinácie, obrovského slalomu a slalomu. Všetky mali zlatý lesk.zhodli sa Henrieta Farkašová a jej navádzačka Natália Šubrtová. Podľa štatistík Medzinárodného paralympijského výboru má 30-ročná rožňavská rodáčka Farkašová na konte už 12 zlatých medailí z majstrovstiev sveta, ktoré získala v rozpätí rokov 2009 - 2017.Ďalšie tri medaily v Tarvisiu vyjazdil medzi zrakovo znevýhodnenými mužmi Jakub Krako s navádzačom Branislavom Brozmanom. K striebru zo super G pridal bronz zo superkombinácie.vysvetlil úspešný slovenský zjazdár. Napriek tomu získal tri medaily, z čoho mal veľkú radosť. Do jagavej zbierky prispel medzi zrakovo znevýhodnenými mužmi bronzom v zjazde Miroslav Haraus s navádzačom Marošom Hudíkom.Okrem bohatej medailovej žatvy sa slovenská výprava môže pochváliť aj radom ďalších výborných umiestnení. Viacerí slovenskí reprezentanti zaostali len tesne za stupňami víťazov.V zjazde to bol Jakub Krako s navádzačom Branislavom Brozmanom, v super G a obrovskom slalome Miroslav Haraus s navádzačom Marošom Hudíkom, v slalome Marek Kubačka s navádzačkou Máriou Zaťovičovou. Medzi stojacimi športovcami sa štvrtou priečkou môže pochváliť Petra Smaržová a to hneď vo dvoch disciplínach - obrovskom slalome a slalome. Spomedzi mužov bol štvrtý v obrovskom slalome Martin France.povedal Ján Riapoš, predseda Slovenského paralympijského výboru.dodal Riapoš.