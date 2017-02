Myjava dosiahla najväčší úspech na európskej scéne

Autor: SITA, dnes 22:09

Zverenci trénera Ľuboslava Šalatu si vo štvrťfinále zmerajú sily s francúzskym zástupcom Chaumont Volley-Ball 52 Haute-Marne.

Foto: ilustračné, SITA/Martin Medňanský

ZÁHREB 1. februára (WebNoviny.sk) - Volejbalisti TJ Spartak Myjava prenikli do štvrťfinále Vyzývacieho pohára 2016/2017 a dosiahli najväčší úspech na európskej scéne v klubovej histórii.Myjavčania v stredajšej osemfinálovej odvete prehrali 0:3 s tímom domáceho chorvátskeho klubu HAOK Mladost Záhreb, v prvom meraní síl však rovnakým výsledkom zvíťazili a o postupujúcom musel rozhodnúť zlatý set. Ten sa stal korisťou Spartaka (22:20).Zverenci trénera Ľuboslava Šalatu si vo štvrťfinále zmerajú sily s francúzskym zástupcom Chaumont Volley-Ball 52 Haute-Marne, ktorý bol nad sily portugalskej Benficy Lisabon. Hráčom Chaumontu je aj slovenský reprezentačný smečiar Matej Paták, jeho tím je po 14. kole lídrom aktuálneho ročníka francúzskej Ligue A. Prvý štvrťfinálový duel odohrajú v Myjave v termíne 14. - 16. februára, odveta vo Francúzsku je na programe o dva týždne neskôr (28. februára - 2. marca).Myjava je jediným mužským zástupcom SR v pohárovej Európe v tejto sezóne, jej hráči obsadili v extralige 2015/2016 piate miesto. Slovenské kluby neprejavili pre ročník 2016/2017 záujem o štart v Lige majstrov a ani v Pohári CEV, teda v dvoch najprestížnejších pohárových súťažiach Európskej volejbalovej konfederácie (CEV) pre kluby. Vyzývací pohár je tretí v hierarchii súťaží.