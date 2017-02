Video: Miami v NBA valcuje súperov, Curry očaril trojkami

Autor: SITA, dnes 08:28

Najdlhšiu víťaznú šnúru v NBA stále ťahajú basketbalisti Miami, ktorých triumf nad Atlantou bol v poradí deviaty. Stephen Curry atakoval rekord v počte trojok, Najnižší muž v NBA Isaiah Thomas nastrieľal 19 zo svojich 44 bodov v záverečnej štvrtine a Boston zdolal Toronto.

Zľava: Kevin Durant a Stephen Curry z Golden State počas stredajšieho zápasu NBA, v ktorom Warriors na domácej palubovke zdolali Charlotte 126:111. Oakland, 1. február 2017. Foto: SITA/AP

NEW YORK 2. februára (WebNoviny.sk) - Pätnásť striel spoza veľkého oblúka stačilo americkému basketbalistovi Stephenovi Currymu, aby za tri štvrtiny stredajšieho zápasu proti Charlotte pred očami svojho otca Della nastrieľal až jedenásť trojok a celkovo 39 bodmi priviedol Golden State k víťazstvu 126:111.Ak by hral aj v poslednej dvanásťminútovke, nepochybne by bol v ohrození jeho absolútny rekord NBA v počte trojok za zápas (13), ktorý stanovil vlani v novembri. Pre 28-ročného stredného rozohrávača to bol už ôsmy duel v kariére s minimálne desiatimi premenenými pokusmi najvyššej hodnoty.Najdlhšiu víťaznú šnúru v lige stále ťahajú basketbalisti Miami, ktorých stredajší triumf nad Atlantou 116:93 bol v poradí deviaty. Viac zápasov s úspešným koncom v neprerušenom slede zvládli v rámci tohto ročníka iba Houston (10) a Golden State (12).uznanlivo skonštatoval tréner Atlanty Mike Budenholzer.Najnižší muž v NBA Isaiah Thomas nastrieľal 19 zo svojich 44 bodov v záverečnej štvrtine a Boston zdolal Toronto 109:104.lamentoval rozohrávač Raptors Kyle Lowry. Celtics natiali víťaznú sériu na päť stretnutí.