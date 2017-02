Hádzanári Prešova obhájili titul v Slovenskom pohári

Autor: SITA, dnes 19:49

Zľava: Martin Biel z MŠK Považská Bystrica a Tomáš Číp z Tatran Prešov počas druhého finálového zápasu Slovenského pohára mužov v hádzanej medzi MŠK Považská Bystrica - Tatran Prešov. Považská Bystrica, 2. február 2017. Foto: SITA/Tomáš Somr

POVAŽSKÁ BYSTRICA 2. februára (WebNoviny.sk) - Hádzanári Tatrana Prešov podľa očakávania zvládli obhajobu prvenstva v Slovenskom pohári.Zverenci trénera Rastislava Trtíka po minulotýždňovom vysokom domácom víťazstve 40:30 zdolali MŠK Považská Bystrica aj vo štvrtkovej odvete finále pohárovej súťaže 2016/2017 na palubovke súpera, kde vyhrali tiež jednoznačne 35:25 (17:15) a získali prvú trofej v sezóne. Na rozdiel od predchádzajúcich štyroch rokov tentoraz nespečatili svoj triumf vo svojej Tatran handball aréne.Prešovčania triumfovali v Slovenskom pohári celkovo dvadsaťjedenkrát a v ére samostatnosti štrnástykrát, z toho po jedenásty raz za sebou. Šarišania sú z doterajších 39 ročníkov SP suverénne najúspešnejším klubom. Ich neohrozenú dominanciu v súčasnosti potvrdzuje aj skutočnosť, že sú víťazmi 14 z ostatných 16 edícií súťaže.Tatran získal okrem druhej najvýznamnejšej domácej trofeje a finančnej prémie 1200 eur aj právo účasti vo Vyzývacom pohári 2017/2018. V prípade, že ako držiteľ SP bude zároveň aj majstrom SR, prechádza právo štartu v európskej pohárovej súťaži na finalistu - MŠK Považská Bystrica, ktorý dostal pohár a 700 eur.Zverenci kouča Václava Straku nevyužili šancu prerušiť prešovskú sériu pohárových prvenstiev. Pred touto šnúrou úspechov Tatrana sa naposledy práve Považanom podarilo získať túto trofej, bolo to však už pred 11 rokmi. Hádzanári Považskej Bystrice sú dvojnásobnými víťazmi SP z rokov 2001 a 2006.

MŠK Považská Bystrica - Tatran Prešov 25:35 (15:17) - prvý zápas 30:40, Prešov sa stal víťazom SP mužov 2016/2017



Zostavy a góly:

MŠK: Biel, M. Dobroň, Motlík - Pupík 4, Cifra 1, Š. Macháč 7, Bystrický, Chudoba 5, Jurák 1, Tumidalský, Strelec, Vallo 6/1, M. Macháč, Hároník, Kardoš, M. Kozák 1

Tatran: Bražnyk, Čupryna - Rábek 10, M. Šárpataky, Humeňanský 1, Hrstka 8/2, D. Krok 2, Sadovyj 4, L. Urban 2, Pekár, Číp 4, Peskov, Vučko 2, Jankovič 1, Páleš 1, Carapkin

Pok. hody: 4/1 - 2/2, vylúčení: 3 - 5, rozhodovali: B. Mandák a M. Rudinský, 500 divákov

Domáci začali nádejne, Vallo so Š. Macháčom boli autormi prvých dvoch gólov odvety (2:0) a vo vedení boli do 8. min, keď vyrovnal Rábek (4:4) a následne Krok naklonil prvýkrát skóre na stranu hostí. Považania držali krok so súperom do konca prvej štvrťhodiny hry (7:7), ale potom sa už čoraz častejšie začali presadzovať Prešovčania. Tromi gólmi za sebou sa odpútali na 10:7 v 18. min. Na začiatku 21. min si kouč MŠK Straka zobral oddychový čas, keďže náskok Tatrana narástol na 13:9. Jeho oporou bol aj brankár Čupryna, ktorý v I. polčase chytil aj tri pokutové hody. S Považanmi to nevyzeralo dobre najmä v 22. min (9:15), ale v zostávajúcom čase stihla skresať manko pred prestávkou na 15:17.Šarišania po zmene strán rýchlo zvýšili rozdiel na štyri góly a potom si už s prehľadom udržiavali bezpečné vedenie. Na začiatku záverečnej desaťminútovky mali hostia už dvojciferný náskok (32:22), ktorý zostal až do konečného hvizdu (35:25).