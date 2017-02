Video: Popovich dosiahol 1127. triumf, veľký obrat Atlanty

Autor: SITA, dnes 09:01

Clint Capela (15) z Houstonu v súboji o loptu s Paulom Millsapom z Atlanty počas štvrtkového zápasu NBA. Houston, 2. február 2017. Foto: SITA/AP

NEW YORK 3. februára (WebNoviny.sk) - Basketbalisti Washingtonu si poradili s Los Angeles Lakers 116:108 vo štvrtkovom zápase NBA a natiahli víťaznú šnúru na vlastnej palubovke už na šestnásť stretnutí. Ich líder John Wall sa o to pričinil 33 bodmi a 11 asistenciami.Veľký obrat predviedla Atlanta v Houstone, kde v úvode poslednej štvrtiny zaostávala až o 20 bodov. Hawks napokon triumfovali 113:108, keď domácim nestačilo ani 41 bodov Jamesa Hardena. Hrdinom hostí bol Tim Hardaway mladší, ktorý v záverečnej dvanásťminútovke nastrieľal 23 zo svojich 33 bodov.Golden State zvíťazili na palubovke Los Angeles Clippers 133:120, k čomu Stephen Curry prispel 29 bodmi a 11 asistenciami. Dvadsaťosemročný rozohrávač v pätnástom súboji po sebe nastrieľal minimálne 20 bodov. Gregg Popovich dosiahol so San Antoniom v poradí 1127. víťazstvo a vyrovnal sa legendárnemu koučovi Jerrymu Sloanovi v počte úspechov na lavičke jedného tímu.