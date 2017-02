Video: Víťazný marš Miami, LeBron pokoril magickú hranicu

Autor: SITA, dnes 10:14

LeBron James, ktorý 30. decembra oslávil 32. narodeniny, sa stal najmladším hráčom v histórii ligy s 28 000 nastrieľanými bodmi.

Hviezda NBA LeBron James. Foto: archívne, SITA/AP

NEW YORK 5. februára (WebNoviny.sk) - Hassan Whiteside dosiahol proti Philadelphii 30 bodov a 20 doskokov za tri štvrtiny a basketbalisti Miami natiahli aktuálne najdlhšiu víťaznú sériu v NBA na desať stretnutí.pochvaľoval si 27-ročný hrdina stretnutia, ktoré Heat ovládli 125:102. Viedli aj o 34 bodov.LeBron James, ktorý 30. decembra oslávil 32. narodeniny, sa stal najmladším hráčom v histórii ligy s 28 000 nastrieľanými bodmi. Hranicu pokoril v newyorskom chráme Madison Square Garden, kde sa 32 bodmi a 10 asistenciami postaral o víťazstvo Clevelandu 111:104. James je stále ôsmy najlepší strelec v NBA s aktuálne 28 020 bodmi, siedmy Shaquille O'Neal ich dosiahol 28 596 a v ďalšej sezóne by mal prekonať svojho bývalého spoluhráča z dresu Cavaliers.Washington si zo svojho Verizon Center spravil skutočnú pevnosť, premožiteľa doma nespoznal už sedemnásť zápasov v sérii, čo je druhá najdlhšia šnúra v klubovej histórii. V sobotu si poradil s New Orleans 105:91, keď poslednú štvrtinu vyhral 25:8.pochválil obranu svojho mužstva v záverečnej dvanásťminútovke tréner Scott Brooks.Gregg Popovich sa stal trénerom s najväčším počtom víťazstiev na lavičke jedného tímu. Sobotňajšie nad Denverom 121:97 bolo pre 68-ročného amerického matadora už 1128. vo funkcii kouča San Antonia Spurs. Popovich o jeden zápis prekonal doterajšieho rekordéra a legendu Utahu Jerryho Sloana.