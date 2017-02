Adam Žampa pôjde na majstrovstvách sveta pre dobrý pocit

Autor: SITA, dnes 12:54

Tím Adama a Andreasa Žampovcov sa do dejiska majstrovstiev sveta v alpských lyžiarskych disciplínach presunul v piatok po tréningu super G v Štrbskom Plese.

Adam Žampa Foto: archívne, SITA/AP

Ambície Adama Žampu

V nominácii Slovenska štyri ženy a štyria muži

ST. MORITZ 5. februára (WebNoviny.sk) - Najlepší slovenský zjazdár Adam Žampa chce na nadchádzajúcich majstrovstvách sveta v St. Moritzi (6.- 19. 2.) jazdiť najmä pre dobrý pocit. Sám ešte nevie, ktoré disciplíny vo Švajčiarsku absolvuje. Jeho sezónu aj prípravu výrazne ovplyvnilo zranenie členka, ktoré sa mu obnovilo v druhej polovici januára.Z tohto dôvodu musel vynechať podujatia Svetového pohára v Kitzbüheli, Schladmingu aj Garmisch-Partenkirchene. Doteraz najlepším umiestnením Adama Žampu na majstrovstvách sveta je 13. miesto z alpskej kombinácie zo Schladmingu 2013.uviedol Adam Žampa v nahrávke, ktorú sprostredkoval manažér Ľuboš Schwarzbacher.Na margo svojich ambícií 26-ročný Tatranec stručne poznamenal:Tím Adama a Andreasa Žampovcov sa do dejiska majstrovstiev sveta v alpských lyžiarskych disciplínach presunul v piatok po tréningu super G v Štrbskom Plese. Otec a tréner v jednej osobe Tomáš Žampa si to pochvaľoval.uviedol Tomáš Žampa.S ambíciou predstaviť sa vo všetkých disciplínach okrem zjazdu cestoval do St. Moritzu Andreas Žampa. Adamov mladší brat v tejto sezóne dokázal už trikrát bodovať v obrovskom slalome v pretekoch Svetového pohára a svojej obľúbenej disciplíne urobil veľký výkonnostný skok. Jeho najlepším výsledkom je 21. miesto z januárového Adelbodenu.nešpecifikoval svoje ambície 23-ročný Andreas Žampa. Prvý štart by si mal pripísať už v stredu 8. februára, keď bude v St. Moritzi na programe superobrovský slalom mužov. Ženy sa predstavia v super G už o deň skôr.V nominácii Slovenska na MS 2017 v alpskom lyžovaní figuruje 8 zjazdárov, štyri ženy a štyria muži. Okrem slalomových stálic Veroniky Velez-Zuzulovej a Petry Vlhovej vedenie Úseku alpských disciplín SLA podporilo aj účasť talentovaných junioriek Terezy Jančovej a Klaudie Nemcovej.V mužskej nominácii sa okrem bratov Adama a Andreasa Žampovcov ušli miesta aj pre špecialistu na kĺzavé disciplíny Martina Bendika, ako aj bronzového medailistu z alpskej kombinácie z práve prebiehajúcej Svetovej zimnej univerziády v Almaty Mateja Falata. Nomináciu ešte minulý štvrtok schválilo Predsedníctvo SLA.