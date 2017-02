Video: Schlierenzauer po páde skončil v nemocnici

Autor: SITA, dnes 18:21

Rakúsky skokan na lyžiach Gregor Schlierenzauer neustál kvalifikačný pokus v nemeckom Oberstdorfe a transportovali ho do nemocnice v Immenstadte.

Gregor Schlierenzauer Foto: SITA/AP

OBERSTDORF 5. februára (WebNoviny.sk) - Rakúsky skokan na lyžiach Gregor Schlierenzauer mal na "mamuťom" mostíku HS-225 v nemeckom Oberstdorfe nepríjemný pád v nedeľňajšej kvalifikácii na podvečerné preteky jednotlivcov v rámci Svetového pohára (SP) 2016/2017.Dvadsaťsedemročný rodák z Innsbrucku doplachtil na značku 201 metrov, svoj let však neustál, stratil rovnováhu a spadol. Dvojnásobného celkového víťaza SP a držiteľa štyroch zlatých medailí z majstrovstiev sveta v letoch na lyžiach podľa informácie na portáloch orf.at a laola1.at následne odviezli do nemocnice v Immenstadte, kde absolvuje vyšetrenia.Rakúsky lyžiarsky zväz informoval, že populárny "Schlieri", ktorý sa po ročnej pauze - spôsobenej aj operáciou kolena - vrátil do seriálu SP iba pred tromi týždňami v poľskej Wisle, má podľa prvej diagnózy silné pomliaždeniny na hrudníku a bolesti v kolene, silný opuch sa však nepotvrdil.