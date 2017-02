Obrazom: Patriots získali Super Bowl, Brady s rekordmi

Autor: SITA, WebNoviny.sk, dnes 10:58

Hráči New England Patriots sa stali po strhujúcom obrate víťazmi Super Bowlu LI.

Hráči New England Patriots sa tešia zo zisku Super Bowlu. Houston, 5. február 2017. Foto: SITA/AP

Quarterback 'patriotov' Tom Brady s trofejou Vinca Lombardiho po triumfe nad Atlantou v Super Bowle LI. Houston, 5. február 2017. Foto: SITA/AP

Grady Jarrett z Atlanty v súboji s Tomom Brady z New England Patriots počas Super Bowlu LI. Houston, 5. február 2017. Foto: SITA/AP

Vystúpenie speváčky Lady Gaga v prestávke Super Bowlu LI. Houston, 5. február 2017. Foto: SITA/AP

Touchdown Tevina Colemana (26) z Atlanty počas Super Bowlu LI. Houston, 5. február 2017. Foto: SITA/AP

Dont'a Hightower z New England Patriots v súboji s Devontom Freemanom z Atlanty počas Super Bowlu LI. Houston, 5. február 2017. Foto: SITA/AP

Grady Jarrett z Atlanty sa teší z touchdownu svojho tímu počas Super Bowlu LI. Houston, 5. február 2017. Foto: SITA/AP

Vystúpenie speváčky Lady Gaga v prestávke Super Bowlu LI. Houston, 5. február 2017. Foto: SITA/AP

HOUSTON 6. februára (WebNoviny.sk) - Hráči New England Patriots v súboji o Super Bowl LI prehrávali s Atlantou Falcons 0:21, ale nakoniec sa tešili z triumfu. V strhujúcom zápase triumfovali 34:28 po predĺžení.'Patrioti' nazbierali v poslednej štvrtine duelu 19 bodov a vyrovnal na priebežných 28:28. New England potom zvládol prvé predĺženie v histórii Super Bowlu, víťazné ťaženie zavŕšil krátkym behom James White.Rozohrávač Tom Brady v zápase prihrávkami prekonal 466 yardov, čím utvoril nový rekord Super Bowlu a získal Trofej Vincea Lombardiho rekordný piatykrát v kariére. New England predtým vo finále NFL uspel v rokoch 2002, 2004, 2005 a 2015.